◇ア・リーグ オリオールズ5−3マリナーズ（2025年8月14日 ボルティモア）

オリオールズの菅野智之投手（35）が14日（日本時間15日）、本拠でのマリナーズ戦に先発登板。5回1/3を投げ3安打1失点に抑え、日本新人投手史上10人目のシーズン10勝を成し遂げた。

試合は6回1死一塁の場面で降雨中断となり、菅野は降板となった。2時間18分の中断後に2番手・ガルシアがいきなり2ラン被弾を浴びたが、その後は救援陣がリードを守り切り、チームは5−3で勝利。菅野はチーム最多の今季10勝目を手にした。

日本新人投手の2桁勝利は昨年の今永昇太（カブス）以来で、巨人出身の投手では10年の高橋尚成（メッツ）以来、15年ぶり2人目となった。

以下、試合後の菅野と一問一答。

――降雨中断、降板となったが、今日の試合を振り返って。

「間違いなくあのとき投げたらどこにボールがいくかわかんなかったのでちょっと無理だなと思いました」

――ポケットに手を入れて手を乾かそうとしたのか。

「ロジンバッグを手に入れてたので、あと濡れないように」

――中断前のピッチングは。

「全球種効果的に使えたと思いますし、はい、ゲームプラン通りに投げられたと思います」

――日本人10人目の10勝到達。

「あくまで通過点ではありますけど、素直にうれしいですし、もっともっと勝利に貢献できるように頑張りたいなと思います」

――今日の登板を振り返って。

「引き続きいい状態でマウンドに上がることができましたし、ゲームプランもしっかり細かいところまで練って試合に入れたのが良かったと思います」

――6回の場面では、プレートがちょっと見にくかったっていうことを監督が話していた。

「それもそうですし、もうロジンを触ってももう意味がないぐらい雨が降っていて。ピッチコムも水没みたいな感じで、何も聞こえなくなっちゃったんで、さすがにちょっと投げることができないなっていう感じでした」

――そこでバッターが下がってよかった。

「2回まで外せるんで、ちょっと目一杯、ちょっと雨が弱くなるまで時間を取ろうかなとは思っていました」

――今日のプランも凄く良かったと話していたが、ボールには勢いがあり、変化球もキレがあってよかった。

「そうですね、低めによく集まったと思いますし、全球種を効果的に使えたと思います」

――5回、3塁まで走者を進めても落ち着いてしっかりと抑えた。

「下位打線だったので、しっかりあそこは抑えなきゃいけないなっていうのは思ってました」

――今後も続けていきたいか。

「そうですね、まだまだあと1カ月半ぐらいあるんで、継続してやっていきます」

――中田翔の引退表明が報じられたことについて。

「同級生で、僕らの世代の打者では翔はナンバーワンで、ずっと僕の憧れの存在でもあったので。僕が投げた試合もよく打ってくれましたし、本当に僕らの世代を代表するいいバッターで、印象にも残る凄くいいバッターだったなと思います」

――序盤、割と球数を使っても丁寧にアウトを重ねていた。そして途中からすごく早いカウントで打ち取っていったように見えた。

「それは結果的にそうなったっていうだけですね」

――2巡目からそれができたとか、そういうことがではなかった。

「いや、立ち上がりは僕はいつも失点するので、ある程度ボール先行に今日もなってしまったので、球数がかかってしまったなっていう印象です」

――真っ直ぐの良さが最近は際立ってるが、なぜ向上しているのか。

「一番はメカニック的なところが大きくて、前回も話したんですけど、やっぱり1カ月ちょっとぐらいあまり成績が、結果的に打たれてしまっている時期が続いて、もうちょっとスピードも上げようとか、変化球も曲げようと思ったりとか、そういういらない欲みたいなものがそうさせてしまったので、ちょっとずつ、やっぱり試合の中でのズレっていうのは、毎試合投げていくと大きなズレになってしまうので、それがしっかり自分の中で修正できてきたっていうのが一番の要因だと思います」

――いらないものを削ぎ落とした結果か。

「そうですね」

――速球は94、95マイルがコンスタントに出ていた。それによって変化球もいきるのか。

「うん、それもありますし、やっぱりどっちかに偏るってことはしちゃいけないと思うので、右バッターにはある程度近めのシンカーも投げれていましたし、左バッターにも近めにいいボールを投げれてたんで、やっぱりコントロール、この両サイドのコントロールを間違えないってところが今、一番大きな要因かなっていう。まあファストボール系のボールに関しては」

――3点をもらった後の5回のピンチ。1点は仕方ないのか、下位打線なので0でいかないとという感じだったのか。

「大きくは考えてなかったですけど、1死三塁という形にはならなかったので、あおそこは1点もあげないつもりで投げました。無死2塁のときは三塁までいったら1点しょうがないなと思ってましたけど」

――10勝目は節目。渡米前にイメージしていたとか、考えていたことは。

「1つの目安ではありますけど、正直そんなに達成感はなくて、あまりいいピッチングじゃないときも勝ちを付けてもらったりとかもやっぱりあるので。まあまあでもここ数試合、凄く自分の中で納得できるパフォーマンスができてるんで、そこは一番僕は嬉しいです」

――シーズン全体でも、チームにとって苦しいシーズンの中でも菅野投手の投げた日はかなり勝ち越している（15勝8敗）。そこに嬉しさは感じている。

「それは素直に嬉しいですけど、とにかくピッチャーは継続が大事なので、何とか最後までこの調子とこのペースを投げ続けられるようにってところを思っています」

――投球が線になってきていると話していた。過程が点とすれば、その点がだんだん濃くなっていって、線になってきているということか

「そうですし、前の試合からもやっぱり繋がってきて、ずっとこう繋がってきてる。前回の試合が駄目だったから、次を大きく変えるじゃなくて、前回の試合も多分、シアトル打線は見てると思うので、それも活かした上で、また今日もピッチングできてる。それをずっと何試合も続けられているのが、線になっているかなっていう感じがして、すごく投げていて気持ちいいというか、はい、あんまり窮屈になることが少なくなったなっていうのは思っています」

――今日2つの三振を振り返って。

「スアレスのところはある程度、前の打席にカットからスライダーいってキャッチャーフライ。その次の打席もカットをいって、インコースのシンカーをいいとこに見せられたので、その後スライダースライダーでいって、ちょっと外に意識を持っていきつつ、意表をついてインサイドにいけたので、そこはいい攻めが（できた）。その前の打席も活かせられたんないかという。もう一個は誰でしたっけ？あれは３-０になっちゃったんですけど、スライダー、カットでうまく外に意識を持っていかせながら、その前の打席も結果的にインハイのボールでレフトフライでしたけど、ある程度真っ直ぐを待っているバッターってわかってたんで、いい攻めができたかなと思います」

――それぞれの打者への攻めをどれぐらい覚えているのか.

「全部覚えてます。全部答えますよ」