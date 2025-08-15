1945（昭和20）年9月27日、昭和天皇とマッカーサー元帥は1回目の会見を行った。同年のポツダム宣言の受諾にはじまり、8月15日の玉音放送、9月2日の降伏文書調印式を経て、マッカーサー元帥との6年にもわたる会見が行われた。そして、1951（昭和26）年の講和条約の締結、そして1952（昭和27）年4月28日の同条約の発効をもって日本国は主権を回復した。戦後の日本を左右したといっても過言ではなかろう6年11回にわたる昭和天皇とマッカーサー元帥との会見とは、どのようなものだったのか。戦後80年という歴史の節目に思いを馳せながら、振りかえることにしたい。

※トップ画像は、“極秘会見”の冒頭で米軍によって撮影された昭和天皇〔44歳〕とマッカーサー元帥〔65歳〕の写真＝1945年9月27日、米国大使館、写真所蔵／JLNA〔米軍写真班〕

極秘裏に進められた米国大使館行幸

玉音放送が流れた8月15日から24日が経過した9月8日、連合国軍は「帝都進駐」を開始した。9月20日になると昭和天皇は、連合国軍司令部へ藤田侍従長を使いに出し、マッカーサー元帥へ昭和天皇の御内意「ポツダム宣言を正確に履行したいと考えている」ことを伝えた。翌21日には、当時の外務大臣だった吉田茂がマッカーサー元帥と会見し、「昭和天皇がマッカーサー元帥のもとを訪問する考え」であることを伝え、その承諾を得た。

この会見の日取りが9月27日と正式に決まると、昭和天皇はその前日に内大臣〔天皇を補佐する官職、現憲法下では廃止〕の木戸幸一を皇居・御文庫〔防空壕を備えた仮御所〕に二度もお呼びになり、先の大戦の開戦当時を回顧された。その中で、『当時の首相兼陸軍大臣であった東条英機に対し、「開戦の詔書発布は断腸の思いであり、殊（こと）に多年親交ある英国王室と、たとえ一時なりとも敵対することは遺憾に堪えない」と伝えたことを述べられる。』と、宮内庁の公文書には記されている。

マッカーサー元帥との会見は、当初から“非公式”とされ、事前に国民には知らされないまま行われた。クルマも、“赤ベンツ”と呼ばれた御料車（天皇の専用車）を使用すると目立つため、黒色のクルマを使用した。9時55分に皇居を出発した車列は、4台のクルマに宮内大臣、侍従長、侍従、侍医、行幸主務官、侍従職御用掛、臨時式部職御用掛（通訳）が分乗し、昭和天皇は2台目に侍従長とともに乗車した。

昭和天皇一行が米国大使館に到着すると、玄関にマッカーサー元帥の姿はなかった。次室と呼ばれる部屋で待ち構えていた元帥は、昭和天皇と握手・挨拶を交わすとそのまま会見室へと入っていった。その部屋には、昭和天皇と通訳のみが通された。

早速、米軍写真師による写真撮影が行われ、この写真がお二人が並んで写っている有名な写真というわけだ。会見は約30分にわたり行われ、通訳（宮内省臨時式部職御用掛）の奥村勝蔵によれば、マッカーサー元帥は「極めて自由なる態度だった」という。

昭和天皇〔44歳〕とマッカーサー元帥〔65歳〕の写真。この写真を巡っては後日、報道の自由をめぐる騒ぎとなった＝1945年9月27日、米国大使館、写真所蔵／JLNA〔米軍写真班〕

「戦争責任」の言及はあったのか

昭和天皇の会見での発言は、通訳の記録が後年になり宮内庁から公開された。会見冒頭では、元帥「写真屋とは妙なもので、バチバチ撮影するが、実際には1枚か２枚しかできません」。これに続き昭和天皇は、「永い間熱帯の戦線におられ、ご健康は如何ですか」とあり、元帥を気遣う内容が記録されていた。これに対し元帥からは、「御蔭を以て極めて壮健で居ります。私の熱帯生活はもう連続10年に及びます」と答えている。

この会話のあと、「マッカーサー元帥は口調を変えた」と通訳記録にはあり、相当力強き語調を以て約20分にわたり陳述したとある。その陳述の最後には、「終戦にあたっての陛下のご決意は国土と人民をして測り知れさる痛苦を免れしめられた点において誠に御英断であった。」とを締めくくっている。これに対し昭和天皇は、「この戦争については、自分としては極力避けたい考えでありましたが、戦争となるの結果を見ましたことは自分の最も遺憾とするところであります。（通訳記録原文ママ）」と話された。

昭和天皇が「戦争責任」について語ったのではないかと、これまでも諸説さまざまなことが言われてきた。しかし、宮内庁の公文書に残される通訳の記録には、その文言は記されていなかった。いっぽう、宮内庁書陵部編修課により編纂された「昭和天皇実録」の中には、次のような一文がある。

（以下、昭和天皇実録原文）「マッカーサーは昭和三十年九月二日、ニューヨークを訪問した外相重光葵に対し、天皇と最初に会見した際、天皇が冒頭に戦争責任の問題を自ら持ち出され、自分が直接全責任を負い、自身の運命を聯合国最高司令官の判断に委ねる旨を発言されたことを告げる。また、マッカーサーは一九六四年（昭和三十九年）刊行された自身の回想記Reminiscences by Douglas MacArthurの中でも、天皇が『国民が戦争遂行にあたって政治、軍事両面行ったすべての決定と行動に対する全責任を負う者として、私自身をあなたの代表する諸国の採決にゆだねるためおたずねした』と語られたと記す」

宮内庁は、この一文に関する”公式見解”について、今をもって何ら表明はしていない。

昭和天皇は、1976（昭和51）年と1977（昭和52）年に行われた宮内記者会による公式記者会見の場で、次のように発言されている。「（マッカーサー元帥とは）秘密で話したことだから、私の口からは言えません」、「マッカーサー司令官と、はっきりこれはどこにも言わないという約束を交わしたものですから」と言葉を濁され、その一切を語らなかった。

米国大使館を出て皇居へと戻られる昭和天皇を乗せた宮内庁のクルマ。いわゆる赤ベンツではなく、カモフラージュのため黒塗りのクルマが使用された＝1945年9月25日、写真所蔵／JLNA〔米軍写真班〕

穏やかな雰囲気で終わった会見

会見の後段では、昭和天皇から「新日本を建設するため私としても出来る限りの力を尽くしたいと思います」と話されたことが、通訳記録には書かれている。マッカーサー元帥も「私も同じ気持ちであります。」と答えるなど、“終始穏やかな雰囲気”が伝わる内容となっていた。このほか、マッカーサー元帥が過去に日本へ来日したことがあるなど、お互いに”むかし話”をしていたことも記録には残されている。

昭和天皇は、マッカーサー元帥の夫人を気遣う会話もしている。陛下「夫人も最近御到着になったそうでありますが、御元気のことと存じます」。これに対し元帥は、「お言葉有難く存じます。また御花までも賜り感激致しております。」と答えている。さらに、婦人とともに7歳の息子も来日していることや、その息子が小さな日本犬を飼いはじめ、大喜びしていることも明かしている。

昭和天皇は、「日本の秋は気候がよい」と話す場面もあり、「また、お会いすることになると思う」と告げて、1回目の会見は終わった。

マッカーサー元帥の家族写真。左から、妻のジーン・マッカーサー、息子のアーサー・マッカーサー4世、そしてダグラス・マッカーサー＝1950年、写真所蔵／JLNA〔米軍写真班〕

11回も行われた会見

昭和天皇とマッカーサー元帥との会見は、1945（昭和20）年9月から1951（昭和26）年4月までの間に11回を数えた。第2回は、1946（昭和21）年4月23日に実施する予定だったが、朝9時になり中止が決定した。これは、当時の幣原（しではら）内閣が総辞職したためだった。

仕切り直して、同年5月31日に第2回の会見を実施することが、5月28日に決定した。この時も“厳秘の扱い”とされ、これは連合国軍司令部からの要請だった。約1時間40分にわたる会見は、昭和天皇から食糧援助に対する感謝と更なる援助の要請、満洲・朝鮮半島の残留邦人への配慮に対する御礼、民生安定・生産奨励・文化発展の希望、皇室財産を役立てたいこと、地方巡幸への協力及び新憲法作成への助力に対する謝意などが伝えられた。

同年11月3日には、日本国憲法が発布されるが、これを前にした第3回の会見が10月16日に行われた。このとき昭和天皇は、マッカーサー元帥に対し、理解ある援助により去る5月の食糧危機を乗り越えることができたことに感謝の意を表された。また、このたび成立する憲法により、民主的新日本建設の基礎が確立された旨の御認識を示され、憲法改正に際してのマッカーサー元帥の指導に感謝の意を表されたことが、宮内庁の公文書に残されている。

会見は1949（昭和24）年までの間に8回を数え、同年11月に行われた9回目の会見では、早期の講和条約の締結について、また日本の安全保障などが話し合われている。最終回となる1951（昭和26）年4月の11回目では、翌日に控えたマッカーサー元帥の帰国を前にした“お別れ”が行われたのみで、具体的な話の記録は残されていない。

マッカーサー元帥が帰国したのち、同年9月8日に日本国との平和条約（通称：サンフランシスコ講和条約）が締結され、翌1952（昭和27）年4月28日の同条約の発効をもって日本国は主権を回復した。そして昭和天皇は、マッカーサー元帥との約束を「男子の一言のごときことは守らねばならない」と語り、以後、口にされることはなかった。

幣原内閣の総辞職により中止となった第2回会見のことが書かれた昭和21年の幸啓録より＝資料／宮内公文書館蔵

文・写真／工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会皇室写真記者。1970年、東京都生まれ。中学生の頃より特別列車（お召列車）の撮影を通じて皇室に関心をもつようになり、以降、乗り物を通じた皇室取材を重ねる。著書に「天皇陛下と皇族方と乗り物と」（講談社ビーシー／講談社）、「天皇陛下と鉄道」（交通新聞社）など。芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、鉄道友の会会員。