米大リーグ・ドジャースは、現地27日の本拠ドジャースタジアムでのレッズ戦で、サッカー韓国代表で米MLSのロサンゼルスFCに移籍したソン・フンミンが始球式を行うと13日（日本時間14日）に発表した。大谷翔平投手とのアジア2大巨頭が“そろい踏み”となる。

サッカー界のアジアのスター選手がドジャースタジアムに降臨する。プレミアリーグ、トッテナムからロサンゼルスFCに移籍したソン・フンミンが、ドジャースタジアムで始球式を行うことになった。

ドジャースの公式Xが「ソニーがロサンゼルスに。8月27日に、ドジャースタジアムで行われるソン・フンミンの始球式を一緒に観戦しよう！」とつづった。

2015年からトッテナムで10年間プレーしたソン・フンミンは、21〜22年シーズンに23得点を挙げ、アジア人で初めてプレミアリーグの得点王に。大谷は23年にアジア人で初めてメジャーで本塁打王となっており、アジアが誇る2大スターが同じ会場に立つ。

競技の垣根を越えてファンも大興奮。「これは一生に一度の瞬間だ」「嘘だろ、私はその試合に行く予定なんだ」「最高だ」「カレンダーにチェックを入れとかないと」「この試合は私にとってマストだわ！！！！！」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）