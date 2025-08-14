湖池屋「ストロング 爽快本わさび」実食　刺激と旨みの絶妙ハーモニー

湖池屋のポテトチップス「湖池屋ストロング」ブランドより、「ストロング 爽快本わさび」が、8月4日に全国のコンビニエンスストアにて先行発売されました。わさび味のスナック菓子は数あれど、商品名からして強烈そうな印象……。

同シリーズと言えば“贅沢感のある濃厚さ”が特徴ですが、はたしてどれほどわさびが「ストロング」なのでしょうか。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 安曇野産本わさび×鰹節と昆布の旨み

今回新発売となった「湖池屋ストロング 爽快本わさび」は、安曇野産の本わさびを100％使用し、鰹節と昆布の旨みを合わせた一品。厚切りのVカットポテトに、通常の3倍の味付けを施すことで、濃厚で贅沢な味わいを実現したといいます。

価格はオープンですが、筆者購入時はコンビニで税込み167円でした。鮮やかな緑色が印象的なパッケージや「味付け量3倍」「安曇野産本わさび使用」の文字により、爽やかさと刺激がアピールされています。

■ ひと口目から鼻に抜ける爽快な刺激

購入し、早速袋を開けてみると、意外にも香りは穏やかで、強いわさび臭はありません。見た目も一般的なポテトチップスと変わらない印象で、表面にほんのり緑がかったパウダーが見える程度。本当に辛いのかは半信半疑になりつつ、まずはひと口……。

すると、噛んだ瞬間に舌先へピリッとした刺激が走り、同時に鼻の奥へツーンとわさび特有の香りが抜けていきます。この感覚、まさに本わさびそのもの。初手からしっかりわさび感があり、ちょっと感動すら覚えます。

辛味は強すぎず、弱すぎず、ちょうどいい塩梅で、噛めば噛むほど、鰹節と昆布の旨みがじんわりと広がり、辛さと旨みが絶妙なバランスで成り立っています。厚切りVカットのザクザク食感と相まって、食べる手が止まりません。

■ 濃厚なのに後味はすっきり

「ストロング」シリーズらしい濃い味は健在ながらも、後味は意外と爽やかで、しつこさもなし。気づけば一袋があっという間に空になっていました。ごちそうさまでした。

「味付け量3倍」「爽快本わさび」の名は伊達ではなく、香りから余韻までしっかりと本格的なわさび感を堪能できる仕上がり。わさび好きはもちろん、濃い味のスナックが好きな方にもぜひ一度試してもらいたいポテトチップスです。

ちなみに8月18日からは全国・スーパーマーケット他一般チャネルでも発売されるとのことです。

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025081404.html