キタニタツヤ『YouTube Music Weekend』全日程出演決定！ボカロP名義・こんにちは谷田さんとしても参加

キタニタツヤが、8月29日から31日の3日間実施される『YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation』の全日程に出演することが発表された。

また、31日にはボカロPとしての名義、こんにちは谷田さんとしても参加する。

2023年には大森時生（テレビ東京）をプロデューサー・演出に迎えた作品「摘果」および「素敵なしゅうまつを！」のMVを、2024年にはヘッドライナーを務め、ダ・ヴィンチ・恐山が脚本を手掛けた映像作品『監禁』を公開するなど、『YouTube Music Weekend』には2025年で3年目の出演となるキタニタツヤ。毎年予想だにしなかった内容の作品が発表されているが、2025年のテーマは「教育」とのこと。他の詳細は謎に包まれているが、どのような作品が公開されるのか楽しみに待とう。

また、8月31日にはボカロPとしての名義、こんにちは谷田さんとしても『YouTube Music Weekend』に参加する。「“エモくてオルタナでカッコいい” curated by こんにちは谷田さん」と銘打たれた本枠では、同日に配信リリースする主催ボカロコンピアルバム『Eingebrannt』（読み：アインゲブラント）に参加するボカロPのMVが公開される予定となっている。

配信情報

『YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation』

◇キタニタツヤ テーマ「教育」

08/29（金）11:50～

08/30（土）15:20～

08/31（日）21:05～

◇「“エモくてオルタナでカッコいい” curated by こんにちは谷田さん」

08/31（日）19:55～

リリース情報

2025.07.06 ON SALE

キタニタツヤ

DIGITAL SINGLE「まなざしは光」

2025.08.31 ON SALE

こんにちは谷田さん

DIGITAL ALBUM『Eingebrannt』

2025.09.10 ON SALE

キタニタツヤ

SINGLE「まなざしは光」

『Eingebrannt』特設サイト

https://tatsuyakitani.com/eingebrannt/

キタニタツヤ OFFICIAL SITE

https://tatsuyakitani.com/