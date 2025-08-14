最速158キロ健大高崎・石垣元気を独占直撃！「最も関心があるプロ球団はどこですか？」
「2年半、やりきった気持ち。プロ一本で行きたいです。メジャーにはいずれ行きたい」
【監督直撃！】開星（島根）野々村直通監督「グラウンドで倒れたら本望？そういうのはない。子供にも失礼ですから」
大会ナンバーワン投手に涙はなかった。
夏の甲子園第8日（13日）、健大高崎（群馬）は京都国際（京都）と対戦し、3-6で初戦敗退。最速158キロを誇る今秋ドラフト1位候補の石垣元気（3年）は、12球団のスカウト幹部が見守る中、七回から4番手で登板。155キロを計時するなど2回を無失点に抑えたものの、わずか1試合で聖地を去った。
日刊ゲンダイは初戦が行われる直前、石垣本人を独占直撃。春に左脇腹を故障した影響や、今秋ドラフトに向けた思い、プロ球団の印象などについて、話を聞いた。
◇ ◇ ◇
──センバツ直前に左脇腹を故障。甲子園で登板したものの、リハビリは順調に進みましたか？
「痛めてからは少しボールを触らない時間があったんですけど、敦賀気比との2回戦で投げて、そっからリハビリをしつつ、自分の調整をしていました」
──脇腹の故障はクセになりやすいといわれる。投げる怖さはなかった？
「試合になったらもう、痛いとは感じなかったんで、大丈夫かなと思いました」
──肩肘の方は検査をしていると思いますが、問題はない？
「異常はないです」
──最速158キロを投げる一方、まだその直球に耐えうる体ができていない、という見方もある。そのあたりはどう向き合ってますか？
「その分、トレーナーさんとトレーニングをやったり、コンディショニングであったり。自分のチームに初動負荷の機器があって、それを使って強化してきたので、別に心配はしていないです」
──甲子園ではどういう投球をしたい？
「ピッチャー陣はチカラがありますし、僕自身もいい状態で来ていましたから、最終的に日本一になって胴上げ投手、優勝投手になりたいです」
──ファンに騒がれるのは好きな方ですか？
「目立ちたい、というのはあります（笑）」
──最速158キロの直球がウリ。
「ストレートは自分の魅力というか、自信があるボール。ストレートで押す投球をしていきたいです」
「1位しか見ていない」
──変化球で自信がある球種は？
「フォークです。ストレートと同じ軌道で落ちるようになりました」
──フォークで工夫していることは？
「握りを変えています。カウントを取るときは浅めに握って落差を抑えて。三振を取りにいくときはガッツリ握って、落とすという感じです」
──プロ志望を公言していますが、プロに行くならドラフト1位で行きたい？
「そうですね。（力を込めて）1位しか見ていないです！ 先発完投ができるような投手になりたいです」
──U18の代表に選ばれたら、出ますか？
「出たい気持ちはあります」
──ちなみに、興味があるプロ野球チームはありますか？
「やっぱり地元が北海道なので、日本ハムです。若手の選手が活躍して、チームのムードも良さそうで、いいチームだなと思います」
──セとパではどっちの方が気になる？
「パ・リーグですかね。ソフトバンク、オリックスとか……」
──セの巨人はどうですか？
「投手陣がよくて、強いチームだと思います」
──2027年からはセでもDH制が導入される。投手は打席に立つことがなくなります。
「自分としては、うれしいです。より投球に専念できるのかなと思います」
──将来的には侍ジャパンに入りたい？
「はい！」
──28年のロス五輪は来年プロ入りすれば3年目のシーズン。（ドジャースの）大谷翔平と一緒にプレーしたい気持ちはありますか？
「夢というか、一緒にやれたらうれしいかなと思います」
▽石垣元気（いしがき・げんき） 2007（平成19）年8月16日、北海道登別市生まれ。小学1年で野球を始め、柏木ジュニアーズ、洞爺湖シニアでプレー。健大高崎では1年春の県大会からベンチ入り。2年春には同級生の佐藤龍月とセンバツ優勝。昨秋の関東大会で158キロをマーク。180センチ、78キロ。右投げ両打ち。