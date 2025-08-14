「2年半、やりきった気持ち。プロ一本で行きたいです。メジャーにはいずれ行きたい」

【監督直撃！】開星（島根）野々村直通監督「グラウンドで倒れたら本望？そういうのはない。子供にも失礼ですから」

大会ナンバーワン投手に涙はなかった。

夏の甲子園第8日（13日）、健大高崎（群馬）は京都国際（京都）と対戦し、3-6で初戦敗退。最速158キロを誇る今秋ドラフト1位候補の石垣元気（3年）は、12球団のスカウト幹部が見守る中、七回から4番手で登板。155キロを計時するなど2回を無失点に抑えたものの、わずか1試合で聖地を去った。

日刊ゲンダイは初戦が行われる直前、石垣本人を独占直撃。春に左脇腹を故障した影響や、今秋ドラフトに向けた思い、プロ球団の印象などについて、話を聞いた。

──センバツ直前に左脇腹を故障。甲子園で登板したものの、リハビリは順調に進みましたか？

「痛めてからは少しボールを触らない時間があったんですけど、敦賀気比との2回戦で投げて、そっからリハビリをしつつ、自分の調整をしていました」

──脇腹の故障はクセになりやすいといわれる。投げる怖さはなかった？

「試合になったらもう、痛いとは感じなかったんで、大丈夫かなと思いました」

──肩肘の方は検査をしていると思いますが、問題はない？

「異常はないです」

──最速158キロを投げる一方、まだその直球に耐えうる体ができていない、という見方もある。そのあたりはどう向き合ってますか？

「その分、トレーナーさんとトレーニングをやったり、コンディショニングであったり。自分のチームに初動負荷の機器があって、それを使って強化してきたので、別に心配はしていないです」

──甲子園ではどういう投球をしたい？

「ピッチャー陣はチカラがありますし、僕自身もいい状態で来ていましたから、最終的に日本一になって胴上げ投手、優勝投手になりたいです」

──ファンに騒がれるのは好きな方ですか？

「目立ちたい、というのはあります（笑）」

──最速158キロの直球がウリ。

「ストレートは自分の魅力というか、自信があるボール。ストレートで押す投球をしていきたいです」

「1位しか見ていない」

──変化球で自信がある球種は？

「フォークです。ストレートと同じ軌道で落ちるようになりました」

──フォークで工夫していることは？

「握りを変えています。カウントを取るときは浅めに握って落差を抑えて。三振を取りにいくときはガッツリ握って、落とすという感じです」

──プロ志望を公言していますが、プロに行くならドラフト1位で行きたい？

「そうですね。（力を込めて）1位しか見ていないです！ 先発完投ができるような投手になりたいです」

──U18の代表に選ばれたら、出ますか？

「出たい気持ちはあります」

──ちなみに、興味があるプロ野球チームはありますか？

「やっぱり地元が北海道なので、日本ハムです。若手の選手が活躍して、チームのムードも良さそうで、いいチームだなと思います」

──セとパではどっちの方が気になる？

「パ・リーグですかね。ソフトバンク、オリックスとか……」

──セの巨人はどうですか？

「投手陣がよくて、強いチームだと思います」

──2027年からはセでもDH制が導入される。投手は打席に立つことがなくなります。

「自分としては、うれしいです。より投球に専念できるのかなと思います」

──将来的には侍ジャパンに入りたい？

「はい！」

──28年のロス五輪は来年プロ入りすれば3年目のシーズン。（ドジャースの）大谷翔平と一緒にプレーしたい気持ちはありますか？

「夢というか、一緒にやれたらうれしいかなと思います」

▽石垣元気（いしがき・げんき） 2007（平成19）年8月16日、北海道登別市生まれ。小学1年で野球を始め、柏木ジュニアーズ、洞爺湖シニアでプレー。健大高崎では1年春の県大会からベンチ入り。2年春には同級生の佐藤龍月とセンバツ優勝。昨秋の関東大会で158キロをマーク。180センチ、78キロ。右投げ両打ち。