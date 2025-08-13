Image: NSF/Daniel M. Harris, John W.M. Bush｜量子界は魔物。知れば知るほどにわからなくなる。誕生百年のアンケートでも最適解は見えてこなかった

「力学の解釈が日に日にラディカル（急進的）になってきた。草案を送るので意見を聞かせてほしい。このまま書き上げるか、燃やすかを決める」

著名物理学者ヴェルナー・ハイゼンベルクが、ヴォルフガング・パウリにこう手紙をしたためたのは、今から100年前の1925年7月。のちに「Umdeutung （運動学的および力学的関係の量子論的再解釈について）」と呼ばれるこの論文が、量子力学の礎となりました。つまり量子力学の生誕から今年でちょうど100年にあたるのです。

100年経ったらだいぶ真理解明に近づいたのだろうと思いきや。科学誌Natureがとかく論争の火種になりがちな命題に関するアンケートを実施したところ、回答した物理学者1,101人それぞれに意見がバラバラなことがわかりました。

とにかく全員が全員、同じ答えでひとつにまとまるということがないのです。で、せっかく出した回答にも結構な数の人が「自信が持てない」と正直に答えてしまったり…。多数決っぽく意見がまとまったのは次の2点だけでした。

1.量子力学の世界では、もっと直感的で物理学的な数学の解釈が貴重（86％） 2.いずれは量子理論自体、もっと包括的な理論に置き換えられるだろう（75％）

この2番目の回答なんて、かなり自虐入ってますよね。

ちなみにアンケート対象の15,582人中、回答者は1,101人で回答率7%。うち100人以上は、回答を別紙にまとめて添付してくれたと報告書にはあります。

たとえば「物理量の測定問題で最も支持する解釈」（「物理量の測定」の解説動画）も回答は、てんでバラバラでずば抜けて指示される解釈はゼロ。一番支持が集まった教科書的解釈のコペンハーゲン解釈ですら、ご覧のように支持率は36%どまりです。

Image: Nature

コペンハーゲン解釈は「量子世界は古典世界と決定的に異なり、観測されるまで粒子の性質は確定しない」というもの。少しわかりづらいところも多く、アンチからはよく、「shut up and calculate（四の五の言わないで演算しろ）」のアプローチだと揶揄されています。

細かいところは置いといて、予測演算に集中、集中！という皮肉なんですが、そういうのは量子コンピュータの世界では有効でも、理論武装にはプラスにならないような…。現にコペンハーゲン理論を支持すると答えた36％のうち半分以上の人は、回答に自信持てないから「くわしく述べよ」の質問群は無回答でスルーしちゃってました。

それ以外のもっとラディカルな解釈も割と勢力を伸ばしていて、情報ベースの解釈（17％）、多世界解釈（15%）、ボーム解釈（7%）。全部合わせて64％といったところ。意外と多いですよね。あとは「該当なし」（4％）、「解釈は不要」（2％）、「その他（自説を披露）」（10％）といった構成になっています。

アンケートではまた、学会のコンセンサスの欠如に対する物理学者の複雑な思いが浮き彫りになっています。「これは解釈の命題とみな真摯に向き合っている何よりの証拠」（ニューヨーク市立大学のElise Crullさん）という前向きな意見も紹介されていますが、哲学・物理のエキスパートの見方はもっと辛口です。

試しに、大学院時代の恩師であるニューヨーク大学のTim Maudlin物理哲学教授に率直な感想を聞いてみたら、アンケートで使用された概念のカテゴリのなかにはミスリーディングなものも混じっていて、それで回答者が知らず知らずのうちに矛盾した回答をしているように見受けられるという指摘をいただきました。

とも。アンケート監修グループに参画したジョンズ・ホプキンズ大学のSean Carroll自然哲学教授（回答者としても参加）も、同様の指摘をしています。

一致した解釈がない原因はいろいろ考えられますが、学会では「実験予測を演算できればそれでいいし、割れても無問題」という見方が支配的。「もちろんそんなの間違ってるんだけどね」とのこと。

Nature誌上ではニューメキシコ大学のCarlton Caves理論物理学教授のコメントとして、

現実とは何なのか。それを人に筋道立ったストーリーにして説明する術を持たないのは屈辱以外の何物でもない。

という嘆きも紹介されています。

まあ、以上のような批判はあるものの、盤石な理論を培うことの重要性については誰もが実感中のようで、「物理学部が量子力学基礎理論に向ける関心（Attention）は充分とは言えない」と答えた人が半分近くにのぼりました。また、どの理論が“最終回答”かは「実験結果の積み重ねでいずれ明らかになっていくだろう」と答えた人が58%、という結果です。

シュレーディンガーの猫ならぬ「シュレーディンガーのコンセンサス」

量子力学の分野が、ダイナミックに変化していることがアンケートで露わになった格好です。米Gizmodoでも量子力学のことはちょくちょく話題にしてきましたが、一致した解釈がないことは別に悪いことではないし、単にこれからの分野だってことかなと自分は思います。

むしろ、これだけ意見が食い違うのに、実験で持論の裏付けになるエビデンスが示されていたりして、ある意味、圧巻。

6年前のNYタイムズの記事とか見ても「量子力学は物理学者も理解不能。理解したいとも思っていない節もあって最悪だ」というタイトルで、あひゃ〜となりますが、けっきょくのところ解釈にはいいも悪いもなくて、単に見方を変えれば中身も変わるってことなのかも。「シュレーディンガーの猫」的な。

左）1925年7月9日ハイゼンベルクがフェルミに宛てた手紙。右）ヴォルフガング・パウリ、ヴェルナー・ハイゼンベルク、エンリコ・フェルミ（新量子力学が議論された1927年国際物理学者会議にて） Image: Heisenberg Society/CERN, Wolfgang Pauli Archive

量子力学ファンのみなさまは、結果報告書を全文チェックできます。どこでどう専門家の意見が分かれているのかが知れる、貴重な資料です。末尾にはアンケートの原本、実施方法、匿名化された全回答も記載されていますよ。

それにしても学界がこれだけ割れるとなると、どうなんでしょうね。「Umdeutung」なんてヴォルフガングが100年前に燃やしてくれてたほうがよっぽどよかった、と思ってる人もいそう。