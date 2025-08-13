“令和の峰不二子”阿部なつき25歳、白タンクトップ姿が「スタイル抜群」「マジで美人」「健康的」
モデルでインフルエンサー・阿部なつきが、13日までにインスタグラムを更新。近影を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」 真っ赤な“水着姿”も（19枚）
先日は赤の水着姿を披露し話題を呼んだ阿部。今回は白のタンクトップ姿を投稿。「ごほうび焼肉 収録おわりの焼肉さいこう はやいじかんだから、0カロリー #焼肉」と、美しさあふれる食事姿を投稿。ファンからは「スタイル抜群」「マジで美人」「健康的」といった声が集まっている。
2023年7月に明石家さんまが『FNS27時間テレビ』（フジテレビ系）に出演した際、気になる女性10人の「ラブメイト10」として「ショート動画にたびたび出てくる女性」と紹介され話題を呼んだ阿部。
1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。昨年から今年にかけて『相席食堂』（ABCテレビ）や『浜ちゃんが！』（日本テレビ・読売テレビ系）、『激レアさんを連れてきた。』（テレビ朝日系）や『ホンマでっか！？TV』（フジテレビ系）などに出演するなど注目が集まっている。
引用：「阿部なつき」インスタグラム（@i.am_natsuki_）
