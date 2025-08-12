焼酎が旨い居酒屋のほぼ蟹だけのサクとろコロッケが外せない逸品だった 8月号の金メダル店4選を発表
月刊誌『おとなの週末』では、毎号、覆面調査で出合った“三ツ星店”に、改めて取材を申し込み、撮影をしています。1冊につき、80前後もの店を紹介している本誌の中で見つけた金メダル級のおいしさを誇る珠玉の逸品をご紹介します！2025年8月号の金メダルはココだ！
蟹味噌の旨みが広がる衣サクサク軽やかなほぼ蟹だけコロッケ『食卓あおもん』＠中目黒
超カニクリームコロッケ 630円（1個）
蟹の旨みがギュッと凝縮したコロッケ。衣の中は煮詰めた蟹の身と蟹味噌、味付けも蟹から出た塩分のみ。それを少量のベシャメルソースで伸ばしている。余韻に蟹味噌がグラマラスに香る。
［店名］『食卓あおもん』
［住所］東京都目黒区東山1-4-13 ASA東山ビル2階
［電話］03-6412-8292
［営業時間］17時半〜23時半
［休日］日
［交通］東急東横線ほか中目黒駅西口から徒歩9分
カルパッチョの和風版、何層にも重なった繊細な薬味のハーモニー『干支屋』＠学芸大学
名物京九条ねぎすだちパッチョ 1628円
すだちの爽やかさを生かした和風カルパッチョ。大葉の上に旬のコチ、鰹とタコの刺身にすだちをキュッと搾って。そこに極細の九条ねぎをのせて太白ごま油をふり、大根と玉ねぎを煮詰めた自家製みぞれをぱらり。
［店名］『干支屋』
［住所］東京都目黒区鷹番2-21-19
［電話］03-4500-0705
［営業時間］17時〜24時 ※土・日は12時〜
［休日］不定休
［交通］東急東横線学芸大学駅東口から徒歩3分
絶妙焼酎が進む！サラッとスパイシーなカレーの誘惑『焼酎Bar 秘蔵』＠押上
特製スパイスカレー 900円
店主が独学で作るカレーは専門店も顔負け。トマトたっぷりの酸味が効いた旨みにジュニパーベリーの香りをプラスすることで他にない華やかな味に。これが焼酎にも合う〜。もう1杯！
［店名］『焼酎Bar 秘蔵』
［住所］東京都墨田区向島4-26-6
［電話］03-3625-1856
［営業時間］18時〜23時半（23時LO）
［休日］水
［交通］地下鉄半蔵門線ほか押上駅A3出口から徒歩7分
カカオの芳醇さをミルクのやさしい甘さが包み込む『ブノワ・ニアン BENOITNIHANT 銀座』＠銀座
グラス モール オ ショコラ 1200円
キャラメルコーヒーを思わせる香りが特長のショコラ「マヤンレッド」を贅沢に使う。ミルクをたっぷり含み、リッチな風味と清々しい後味のギャップがいい。ショコラトリーならではの逸品だ
［店名］『ブノワ・ニアン BENOITNIHANT 銀座』
［住所］東京都中央区銀座4-6-18 ギンザアクトビル1階、地下1階
［電話］03-5579-5820
［営業時間］11時〜21時 ※カフェは〜19時（18時半LO）
［休日］年末年始
［交通］地下鉄銀座線ほか銀座駅A8出口から徒歩すぐ
撮影／貝塚 隆、取材／岡本ジュン（食卓あおもん、干支屋）・肥田木奈々（秘蔵）・飯田かおる（ブノワ・ニアン）
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。