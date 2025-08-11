¡Öº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯0¿Í¡×¤Î¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½DFÂçÈªÊâÌ´¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ
11Æü¡¢U-23ÆüËÜÂåÉ½DFÂçÈªÊâÌ´¤¬OH¥ë¡¼¥ô¥§¥ó¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤«¤é¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
24ºÐ¤ÎÂçÈª¤Ï¥µ¥¬¥óÄ»À´²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡£2020Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤½¤Î¸å3¥·¡¼¥º¥ó¤Ç87»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏU-23ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉÔÆ°¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ4»î¹çÃæ3»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
º£Ç¯1·î29Æü¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥ê¡¼¥°¤ÎOH¥ë¡¼¥ô¥§¥ó¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£¥Õ¥ëÂåÉ½Æþ¤ê¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤Î³¤³°Ä©Àï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï¤ï¤º¤¬5»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢È¾Ç¯¤Ç¤ÎJ¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÅÐÎ¤µýÊ¿¤È¹â¶¶¿Î¸Õ¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¡¢7·î15Æü¤Ë¤ÏçÕÌÚæÆ¤¬¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
ËÜ¿¦¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬0¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¼çÀï¾ì¤Î±üÅÄÍ¦ÅÍ¤¬ÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÈª¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼ OH¥ë¡¼¥ô¥§¥ó¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ÂçÈªÊâÌ´¤Ç¤¹¡£¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ÈCÂçºå¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½ªÈ×Àï¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦µßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ì¤ë¤«Âç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£