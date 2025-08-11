夏にこそ作りたい！ 魚介が主役の本格派だけど簡単な「スパイスカレーレシピ」4選
夏こそ食べたい、本格派なのに簡単なカレーがある
じりじりとした暑さに食欲がなくなる……そんなときにこそ力を借りたいのが、スパイスカレーの存在。1皿で食物繊維やタンパク質、炭水化物とバランスよく食べられ、食欲が落ちやすい季節にピッタリの料理です。
ルウから作るカレーから、今回は少し挑戦して、スパイスから本格カレーを作ってみませんか？ 難しそうなイメージがありますが、実は「切って煮るだけ」や「レンジでチン」するだけで作れます。
カルディで手に入るスパイスを使ったスリランカカレーから、10分で完成するサバ缶カレーまで。暑い日でもキッチンに立ちたくなる、とっておきのレシピをお届けします。
調味料はカルディで揃う！「エビのホディー（スリランカ風エビのスープカレー）」
◎材料（4人分）
・エビ……12尾（背ワタを取り、尾先を落とす）
・玉ねぎ……30g（薄切り）
・トマト……1／4個（刻む）
・ニンニク……1片（つぶす）
・ココナッツミルク（※ココナッツパウダー大さじ4＋お湯400ml）
・塩……小さじ1
※あれば：カラピンチャ（カレーリーフ）6枚、ランぺ（パンダンリーフ）3cm
・ミックススパイス（混ぜておく）
・セイロンシナモン……ほぐして2つまみ
・カイエンペッパー……小さじ1／3
・コリアンダーパウダー……小さじ2／3
・ターメリック……小さじ1／5
・クミンパウダー……小さじ1／3
◎作り方
1．エビは洗って下処理を済ませておく。
2．鍋にエビ以外のすべての材料とミックススパイスを入れ、中火にかける。
3．沸騰したら玉ねぎに火を通し、最後にエビを加えて火が通ったら完成！
副菜にぴったり「ニンジンのカレー」
こちらもスリランカカレー。野菜もスパイスで煮込めば立派な主役になります。先ほどのエビのホディーとの相性もバツグンなので、ぜひ覚えておきたい一皿です。
◎材料（4人分）
・ニンジン……1本（薄切り）
・玉ねぎ……40g（薄切り）
・ココナッツミルク（※ココナッツパウダー小さじ2＋お湯100ml）
・塩……小さじ2／3
・ミックススパイス（混ぜておく）
・コリアンダーパウダー……小さじ1
・クミンパウダー……小さじ1／2
◎作り方
1．材料すべてを鍋に入れ、中火にかけて蓋をする。
2．吹きこぼれないように注意しながら、汁がなくなるまで煮たら完成。
＜Point＞炒める必要がなく、煮るだけで本格的な味わいに！
クセになる旨さ「白身魚のスパイスカレー」
スパイスを使えば、淡白な白身魚も食べ応えのある一皿に！ こちらのレシピでは辛、甘、酸が絶妙なバランスで融合した本格派の味わいを楽しめますよ。仕上げに、ミントを加え、夏にピッタリな爽やかなカレーが完成します。
◎材料（2人分）
・白身魚（鯛、鱈、カレイなど）……2切れ
・レモン汁……1/2個分
・玉ねぎ……1/4個
・クミンシード……小さじ1/4
・フェヌグリーク……小さじ1/8
・にんにく……1片
・ホールトマト……75g
・コリアンダーパウダー……大さじ1
・ターメリックパウダー……小さじ1/4
・チリパウダー……小さじ1
・塩……小さじ1/2
・砂糖（きび糖）……小さじ1
・水……100ml
・生クリーム……50ml
・ミント……1/2パック
・紅花油……大さじ1と1/2
【下準備】魚にレモン汁・ターメリック・塩をもみこんで30分置く。
◎作り方
1．鍋で油を熱し、クミン・フェヌグリークを炒める。
2．にんにく、玉ねぎを加えて炒め、トマトも加えて水分を飛ばす。
3．スパイス類と水、魚を加えて煮込み、生クリームとミントで仕上げる。
火を使わないで時短！「レンジでサバ缶カレー」
最後は、電子レンジとカレーパウダーで作る超お手軽カレーです。加熱はすべて電子レンジだけで行いますので、気力がゼロに近いお疲れの日にも、しっかり栄養も摂れて、元気になれるレシピです。
◎材料（2人分）
・サバ缶の水煮……1缶(190g)
・玉ねぎ……1/2個(100g)
・油……大さじ1/2
A
・酒……大さじ1/2
・ケチャップ……小さじ4
・ウスターソース……小さじ1/2
・カレー粉……小さじ2(4g)
・おろし生姜……大さじ1/2
・おろしにんにく……小さじ1/2
・塩……適宜
・パセリのみじん切り……適宜
・温かいごはん……2人分
・レタス……適宜
・ゆで卵……2個
◎作り方
1．玉ねぎをみじん切りにして油をまぶし、レンジ600wで3分加熱
2．サバ缶を汁ごと加えてほぐす
3．Aを加えて混ぜ、再度レンジ600wで3分加熱
4．塩で味を調整し、ごはんにのせて盛りつけ
