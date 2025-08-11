食楽web

●【食楽web編集部セレクト】プロの料理家に聞いた家庭で作れる本格スパイスカレーのレシピを紹介します。

夏こそ食べたい、本格派なのに簡単なカレーがある

じりじりとした暑さに食欲がなくなる……そんなときにこそ力を借りたいのが、スパイスカレーの存在。1皿で食物繊維やタンパク質、炭水化物とバランスよく食べられ、食欲が落ちやすい季節にピッタリの料理です。

ルウから作るカレーから、今回は少し挑戦して、スパイスから本格カレーを作ってみませんか？ 難しそうなイメージがありますが、実は「切って煮るだけ」や「レンジでチン」するだけで作れます。

カルディで手に入るスパイスを使ったスリランカカレーから、10分で完成するサバ缶カレーまで。暑い日でもキッチンに立ちたくなる、とっておきのレシピをお届けします。

調味料はカルディで揃う！「エビのホディー（スリランカ風エビのスープカレー）」

◎材料（4人分）

・エビ……12尾（背ワタを取り、尾先を落とす）

・玉ねぎ……30g（薄切り）

・トマト……1／4個（刻む）

・ニンニク……1片（つぶす）

・ココナッツミルク（※ココナッツパウダー大さじ4＋お湯400ml）

・塩……小さじ1

※あれば：カラピンチャ（カレーリーフ）6枚、ランぺ（パンダンリーフ）3cm

・ミックススパイス（混ぜておく）

・セイロンシナモン……ほぐして2つまみ

・カイエンペッパー……小さじ1／3

・コリアンダーパウダー……小さじ2／3

・ターメリック……小さじ1／5

・クミンパウダー……小さじ1／3

◎作り方

1．エビは洗って下処理を済ませておく。

2．鍋にエビ以外のすべての材料とミックススパイスを入れ、中火にかける。

3．沸騰したら玉ねぎに火を通し、最後にエビを加えて火が通ったら完成！

副菜にぴったり「ニンジンのカレー」

こちらもスリランカカレー。野菜もスパイスで煮込めば立派な主役になります。先ほどのエビのホディーとの相性もバツグンなので、ぜひ覚えておきたい一皿です。

◎材料（4人分）

・ニンジン……1本（薄切り）

・玉ねぎ……40g（薄切り）

・ココナッツミルク（※ココナッツパウダー小さじ2＋お湯100ml）

・塩……小さじ2／3

・ミックススパイス（混ぜておく）

・コリアンダーパウダー……小さじ1

・クミンパウダー……小さじ1／2

◎作り方

1．材料すべてを鍋に入れ、中火にかけて蓋をする。

2．吹きこぼれないように注意しながら、汁がなくなるまで煮たら完成。

＜Point＞炒める必要がなく、煮るだけで本格的な味わいに！

お家で作れるカレーの副菜も絶品！ [食楽web]

スパイスを使えば、淡白な白身魚も食べ応えのある一皿に！ こちらのレシピでは辛、甘、酸が絶妙なバランスで融合した本格派の味わいを楽しめますよ。仕上げに、ミントを加え、夏にピッタリな爽やかなカレーが完成します。

◎材料（2人分）

・白身魚（鯛、鱈、カレイなど）……2切れ

・レモン汁……1/2個分

・玉ねぎ……1/4個

・クミンシード……小さじ1/4

・フェヌグリーク……小さじ1/8

・にんにく……1片

・ホールトマト……75g

・コリアンダーパウダー……大さじ1

・ターメリックパウダー……小さじ1/4

・チリパウダー……小さじ1

・塩……小さじ1/2

・砂糖（きび糖）……小さじ1

・水……100ml

・生クリーム……50ml

・ミント……1/2パック

・紅花油……大さじ1と1/2

【下準備】魚にレモン汁・ターメリック・塩をもみこんで30分置く。

◎作り方

1．鍋で油を熱し、クミン・フェヌグリークを炒める。

2．にんにく、玉ねぎを加えて炒め、トマトも加えて水分を飛ばす。

3．スパイス類と水、魚を加えて煮込み、生クリームとミントで仕上げる。

おすすめのスパイスカレー3種 [食楽web]

火を使わないで時短！「レンジでサバ缶カレー」

最後は、電子レンジとカレーパウダーで作る超お手軽カレーです。加熱はすべて電子レンジだけで行いますので、気力がゼロに近いお疲れの日にも、しっかり栄養も摂れて、元気になれるレシピです。

◎材料（2人分）

・サバ缶の水煮……1缶(190g)

・玉ねぎ……1/2個(100g)

・油……大さじ1/2

A

・酒……大さじ1/2

・ケチャップ……小さじ4

・ウスターソース……小さじ1/2

・カレー粉……小さじ2(4g)

・おろし生姜……大さじ1/2

・おろしにんにく……小さじ1/2

・塩……適宜

・パセリのみじん切り……適宜

・温かいごはん……2人分

・レタス……適宜

・ゆで卵……2個

◎作り方

1．玉ねぎをみじん切りにして油をまぶし、レンジ600wで3分加熱

2．サバ缶を汁ごと加えてほぐす

3．Aを加えて混ぜ、再度レンジ600wで3分加熱

4．塩で味を調整し、ごはんにのせて盛りつけ

