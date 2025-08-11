¿·´´Àþ¤Î¼«Í³ÀÊ¤ò¡Ö1¿Í¤Ç2ÀÊÊ¬ÀêÎÎ¤¹¤ë¡×½÷À¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¡Ä¥¬¥¿¥¤¤Î¤è¤¤ÃËÀ¤¬¤È¤Ã¤¿¡È¶¯¹Å¼êÃÊ¡É¤È¤Ï
¡¡¤ªËßµÙ¤ß¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤Î3Âç¥Ô¡¼¥¯´ü¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼«Í³ÀÊ¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢Á´ÀÊ»ØÄêÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿Åì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Î¡Ø¤Î¤¾¤ß¹æ¡Ù¡£¤³¤ì¤é¤Î»þ´ü°Ê³°¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¼«Í³ÀÊ¤Î¼ÖÎ¾¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢3Âç¥Ô¡¼¥¯´ü°Ê³°¤Ç¤âËþÀÊ¤Ë¶á¤¤º®»¨¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯3·î²¼½Ü¤Î½µËö¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¤¢¤ë¼Â²È¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¡¢ºÊ¤È»Ò¶¡¤Î3¿Í¤ÇÅìµþ±Ø¤«¤é¿·´´Àþ¤Î¤¾¤ß¹æ¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿²ñ¼Ò°÷¤ÎÅÄÅçÎ¼²ð¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦41ºÐ¡Ë¡£»ÏÈ¯¤«¤é¤Î¾è¼Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Í³ÀÊ¤Ç¤âºÂÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ÉÊÀî±Ø¤Ç¤âÂ¿¤¯¾èµÒ¤¬¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¿·²£ÉÍ±Ø¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¤Ë¡£¤À¤¬¡¢°ì²È3¿Í¤¬ºÂ¤ë3Îó¥·¡¼¥È¤ò¶´¤ó¤À2Îó¥·¡¼¥È¤Ë¤ÏÁëÂ¦¤Ë20ÂåÁ°È¾¤¯¤é¤¤¤Î¼ã¤¤½÷À¤¬1¿Í¤ÇºÂ¤ê¡¢¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥°¤òÃÖ¤¤¤Æ2ÀÊÊ¬ÀêÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢¡ËþÀÊ¤Ç¤â1¿Í¤Ç2ÀÊÊ¬ÀêÎÎ¤·Â³¤±¤ë½÷À
¡Ö»ä¤â½ÐÄ¥¤Ç¿·´´Àþ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç°Î¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º®¤ó¤Ç¤¤¿¤é¼«Ê¬¤ÎÂ¸µ¤äÉ¨¤Î¾å¤ËÃÖ¤Ä¾¤¹ÄøÅÙ¤Î¾ï¼±¤Ï»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¬ËÜÅö¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æâ¿´¶õµ¤ÆÉ¤á¤è¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷À¤â»ÏÈ¯¤ÎÅìµþ±Ø¤«¤é¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤º¤Ã¤È¥¹¥Þ¥Û¤òÁàºî¡£Ã¯¤«¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡¡¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¾èµÒ¤¬½÷À¤Î¤Û¤¦¤ò°ì½Ö¥Á¥é¸«¤¹¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤³¤ì¤ò¥¹¥ë¡¼¡£¹²¤Æ¤ÆºÂÀÊ¤Î¾å¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÊÒÉÕ¤±¤ëµ¤ÇÛ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡¡Ö¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤âÌµ»ë
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤â½÷À¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢20Âå¸åÈ¾¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬Â¤ò»ß¤á¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ÎÙ¤ÎÀÊ¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢½÷À¤Ï¤³¤ì¤òÌµ»ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÍ½ÁÛ¤Î¼Ð¤á¾å¤¹¤®¤ëÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ¶à¿µ¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¸å¤É¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾õ¶·¤«¤é½÷À¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¤½¤é¤¯³Î¿®ÈÈÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¢¡¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÀÊ¤Ã¤Æ¤É¤Ê¤¿¤«ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¡¡ÃËÀ¤Ï¤â¤¦°ìÅÙÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤â½÷À¤ÏÌµ»ë¡£ÉáÄÌ¤Ê¤éÄü¤á¤ÆÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢ÃËÀ¤Ï¤³¤³¤ÇÆÍÁ³¿¶¤ê¸þ¤¤¤ÆÅÄÅç¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Î¤À¡£
¡Ö¡Ø¤³¤Á¤é¤ÎÀÊ¤Ã¤Æ¤É¤Ê¤¿¤«ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÂÀÊ¤Î¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ï½÷À¥â¥Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈà¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ý¤Á¼ç¤¬¤ª¼êÀö¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤òµ¿¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Ë¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¶¯¹Å¼êÃÊ¤Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡¥¥ì¤ë½÷À¤Ë¥É¥¹¤ÎÍø¤¤¤¿À¼¤Ç°ì³å
¡¡ÃËÀ¤Ï½÷À¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤È¤½¤ì¤òÈà½÷¤ÎÉ¨¤Î¾å¤ËÃÖ¤¡¢¶õ¤¤¤¿ÀÊ¤Ë¼«Ê¬¤¬ºÂ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Þ¤ÇÌµ»ë¤ò·è¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿½÷À¤â¡Ö²¿¤¹¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¼«Í³ÀÊ¤Ê¤Î¤ËÀÊÀêÎÎ¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¤è¡£¥¯¥½¤¬¡×¤È¥É¥¹¤ÎÍø¤¤¤¿À¼¤Ç¤Ò¤ÈâË¤ß¡£¤³¤ì¤Ë¥Ó¥Ó¥Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÅÄÅç¤µ¤ó°ì²È¤¬²¼¼Ö¤¹¤ëÌ¾¸Å²°¤Þ¤Ç½÷À¤¬Ê¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö»ä¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿»þ¤Î¸ýÄ´¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¾¯¤·ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ì¤Ë¶»ÈÄ¤â¸ü¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥¬¥¿¥¤¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬Éþ¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ°µÅÝ¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¢¡¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éºÂÀÊ¤Ë²ÙÊª¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¶¡¤Ï¥²¡¼¥à¤ËÌ´Ãæ¡¢±ü¤µ¤ó¤Ï¥¦¥È¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö»Ò¶¡¤ÎÁ°¤ÇÂç¿Í¤¬ÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ê¤¢¤¦¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âè°ì¡¢¼«Í³ÀÊ¤Ç¤¢¤ì¤À¤±º®¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë²ÙÊªÍÑ¤ËÀÊ¤òÀêÎÎ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡£ÃËÀ¤ÏË«¤á¤é¤ì¤¿¤ä¤êÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤âÌµ»ë¤·¤ÆºÇ¸å¤ÏµÕ¥®¥ì¤¹¤ë½÷À¤ÎÈó¾ï¼±¤µ¤âÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÃËÀ¤Ë¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤ÈÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÂçÁ°Äó¤È¤·¤ÆºÂÀÊ¤Ï¡¢²ÙÊªÃÖ¤¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾èµÒ¤¬ºÂ¤ë¤â¤Î¡£º®»¨¾õ¶·¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ÉáÃÊ¤«¤é²ÙÊª¤ÏºÂÀÊ¤Î¾å¤ËÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤ë¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ãTEXT¡¿¥È¥·¥¿¥«¥Þ¥µ¡ä
¡Ú¥È¥·¥¿¥«¥Þ¥µ¡Û
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÎ¹¹Ô¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò°·¤¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¹¥Êª¤Ï°ìÈÌÃË½÷¤Î¥¹¥«¥Ã¤ÈÏÃ¤ä¥È¥ó¥Ç¥â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£4Ç¯Á°¤«¤éÅìµþ¤ÈÃÏÊý¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤òËþµÊÃæ¡£
