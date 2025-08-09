「えぐいな、しかし」日本ハム25歳外野手が魅せたレーザービームにSB海野も苦笑 「ライトゴロになっちゃたんで、もうちょっと足が速くなるようにランニングします」
注目のパ・リーグ首位攻防初戦はソフトバンクが快勝となった。
ソフトバンクは8月9日に行われた日本ハム戦（みずほペイペイ）に4−1と勝利。
【動画】ヒット性の当たりをライトゴロにしてしまう、万波の驚愕の爆肩ぶり
先発した有原航平が7回4安打1失点の好投で自身3年連続の2桁勝利となる10勝目をマークすると、打線では2回に山川穂高が17号ソロ、ジーター・ダウンズが4回無死二塁から4号2ランを放つなど、強みの強力打線も機能し、日本ハムをはねつけた。
一方でゲームの中ではさすがプロともいえる、集中力みなぎるプレーに注目が集まった。
ソフトバンクが4−1とし、迎えた4回一死走者なしの場面。打席に入った海野隆司の当たりは右翼線へ勢い良く伸びていった。ヒット性の当たりかと思われたが、そこは右翼を守る万波中正が猛チャージし、一塁へ矢のような送球。持ち味ともいえるレーザービームでアウトとし、「右ゴロ」とピンチを摘んだ。
これには懸命に一塁へ走った海野も悔しそうな表情、ソフトバンクベンチでも選手たちが驚愕の表情を浮かべた。
この日は2回に勝ち越しの適時打を放ち、先発マスクをかぶり、有原を好リードと攻守で貢献した海野もお立ち台で打撃について聞かれると「今日ライトゴロになっちゃったんで…、もうちょっと、足速くなるようにランニングします！」と4回のシーンに関して自らで触れ、当意即妙な返しで、本拠地ファンを沸かせた。
万波のプレーをめぐってはXなどSNS上でファンの間からも「しかし、えぐいな」「素晴らしい守備」「ライトゴロ、初めて見た」「完ぺきなタイミング」など続々と反響の声が上がっている。
首位攻防初戦はソフトバンクが投打で力を見せ、これで日本ハムとは今季最大の2ゲーム差をつけた。今後も守備含め、両球団の熱い戦いぶりに注目が集まっていきそうだ。