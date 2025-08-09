「えぐいな、しかし」日本ハム25歳外野手が魅せたレーザービームにSB海野も苦笑　「ライトゴロになっちゃたんで、もうちょっと足が速くなるようにランニングします」

万波の圧巻の強肩発動にソフトバンクベンチも反応した(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext

注目のパ・リーグ首位攻防初戦はソフトバンクが快勝となった。

ソフトバンクは8月9日に行われた日本ハム戦（みずほペイペイ）に4−1と勝利。

【動画】ヒット性の当たりをライトゴロにしてしまう、万波の驚愕の爆肩ぶり

先発した有原航平が7回4安打1失点の好投で自身3年連続の2桁勝利となる10勝目をマークすると、打線では2回に山川穂高が17号ソロ、ジーター・ダウンズが4回無死二塁から4号2ランを放つなど、強みの強力打線も機能し、日本ハムをはねつけた。

一方でゲームの中ではさすがプロともいえる、集中力みなぎるプレーに注目が集まった。

ソフトバンクが4−1とし、迎えた4回一死走者なしの場面。打席に入った海野隆司の当たりは右翼線へ勢い良く伸びていった。ヒット性の当たりかと思われたが、そこは右翼を守る万波中正が猛チャージし、一塁へ矢のような送球。持ち味ともいえるレーザービームでアウトとし、「右ゴロ」とピンチを摘んだ。