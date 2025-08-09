ANA Xは、「ANAトラベラーズ」の国内・海外ダイナミックパッケージやホテルでタイムセールを、8月6日から18日まで実施している。

国内ダイナミックパッケージの1名あたりの料金は、東京/羽田発着札幌2日間（2名1室、札幌エクセルホテル東急泊）が30,000円から、沖縄3日間（2名1室、ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄泊）が49,600円からなど。出発期間は8月7日から2026年7月27日まで。出発日・宿泊施設限定で最大15,000円の割引クーポンを配布するほか、北海道・沖縄限定のワンコイン（500円）オプションも用意している。

国内ホテルでは1室あたり、ANAクラウンプラザホテル札幌（2名1室素泊まり）が9,163円から、STORYLINE瀬長島（4名1室素泊まり）が7,280円から、京王プラザホテル（2名1室素泊まり）が33,390円からなど。宿泊期間は8月7日から2026年7月27日まで。

海外ダイナミックパッケージでは、最大10万円分の割引クーポンを用意するほか、ホノルル・台北行きでは出発日限定のプランも用意する。出発期間は9月1日から2026年3月31日まで。海外ホテルでは、マイルを通常の3倍積算する。