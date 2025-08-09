日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）は９日未明に、２日の東洋太平洋タイトルマッチ後に急性硬膜下血腫で緊急手術を受け、都内の病院に入院中だった神足（こうたり）茂利選手（Ｍ・Ｔ）が８日午後１０時５９分に死去したと発表した。２８歳だった。

神足選手は東京・後楽園ホールで行われた東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチで、王者・波田大和（２８）＝帝拳＝に挑戦。ジャッジの採点は三者三様の引き分けで、王座獲得はならなかった。試合後に医務室で意識を失い、救急搬送された。所属ジムは７日、公式サイトなどで「依然として意識はなく厳しい状況で、脳の状態の安定と全身状態の回復を目指す治療が続いています」と報告していた。

日本プロボクシング界では、２０２３年１２月２６日の日本バンタム級タイトルマッチ後に意識を失い右硬膜下血腫のため手術を受けた穴口一輝さんが、２４年２月２日に２３歳で亡くなっている。

神足選手はアマチュアで５０勝（５ＲＳＣ）２３敗の戦績を残し、日大卒業後にＭ・Ｔジムに入り、２０１９年１０月に２回ＴＫＯ勝ちでプロデビュー。波田戦がタイトル初挑戦だった。プロ戦績は８勝（５ＫＯ）２敗２分け。