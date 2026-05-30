帝拳ジムが発表ボクシングの帝拳ジムが30日までに、所属する選手4人が千葉県成田市でトレーニングキャンプを始めることを発表した。参加選手は、WBC世界バンタム級1位、WBA、WBO同級2位、IBF同級4位の那須川天心、WBC世界ライトフライ級王者・岩田翔吉、WBA世界ミニマム級王者・松本流星、WBC、WBO世界スーパーフライ級1位、WBA同級2位、IBF同級8位・坪井智也ら4人。中村正彦ストレングス＆コンディショニングコーチのもと、下半