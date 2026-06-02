警視庁町田署は1日、同署地域課巡査長で、「警察官ボクサー」として知られる杉田ダイスケさん（37＝本名・大祐）が死亡したと発表した。先月30日朝に勤務先の駐在所で頭から血を流し、意識不明の重体で搬送された。同居している家族が「（巡査長が）拳銃で頭を撃った」と110番した。巡査長は制服姿で、近くに1発撃った形跡のある拳銃があった。遺書は確認できていない。拳銃で自殺したとみて調べている。杉田さんは、アマチ