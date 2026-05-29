プロボクシング元日本、東洋太平洋ライト級王者で“平成のKOキング”坂本博之氏（SRSジム会長）が29日、角海老宝石ジム主催興行が行われた東京・後楽園ホールで募金活動を行った。坂本氏は現役時代、角海老宝石ジムに所属し4度の世界挑戦を経験。児童養護施設出身の自らの境遇から「こころの青空基金」という任意団体を設立し、施設を支援する活動を行ってきた。この日は同ジムの元WBA世界ライト級王者・小堀佑介会長、元IBF世