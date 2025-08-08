2025バロンドール候補30人が発表、CL覇者パリSGから最多9人…07年生まれヤマルは2年連続のノミネート
仏サッカー専門誌『フランス・フットボール』は7日、2025年バロンドールの候補者30人を発表した。受賞者は9月22日に発表される。
今年度の賞は、24年8月1日から25年7月31日までを対象に選出される。24-25シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)で初優勝を果たしたパリSGからはFWウスマン・デンベレら最多9人が選ばれた。
また、バルセロナからはFWラミネ・ヤマルら4人が選出。レアル・マドリーからは26歳となったムバッペやMFジュード・ベリンガムら3人がリスト入り。プレミアリーグ王者のリバプールからも4人が入った。
以下、バロンドール候補30人
ジュード・ベリンガム(レアル・マドリー/イングランド代表)
ウスマン・デンベレ(パリSG/フランス代表)
ジャンルイジ・ドンナルンマ(パリSG/イタリア代表)
デジレ・ドゥエ(パリSG/フランス代表)
デンゼル・ダンフリース(インテル/オランダ代表)
セール・ギラシ(ドルトムント/ギニア代表)
ビクトル・ギェケレシュ(スポルティング→アーセナル/スウェーデン代表)
アーリング・ハーランド(マンチェスター・シティ/ノルウェー代表)
アクラフ・ハキミ(パリSG/モロッコ代表)
ハリー・ケイン(バイエルン/イングランド代表)
フビチャ・クバラツヘリア(ナポリ→パリSG/ジョージア代表)
ロベルト・レバンドフスキ(バルセロナ/ポーランド代表)
アレクシス・マック・アリスター(リバプール/アルゼンチン代表)
ラウタロ・マルティネス(インテル/アルゼンチン代表)
キリアン・ムバッペ(レアル・マドリード/フランス代表)
スコット・マクトミネイ(ナポリ/スコットランド代表)
ヌーノ・メンデス(パリSG/ポルトガル代表)
ジョアン・ネベス(パリSG/ポルトガル代表)
マイケル・オリーズ(バイエルン/フランス代表)
コール・パーマー(チェルシー/イングランド代表)
ペドリ(バルセロナ/スペイン代表)
ラフィーニャ(バルセロナ/ブラジル代表)
デクラン・ライス(アーセナル/イングランド代表)
ファビアン・ルイス(パリSG/スペイン代表)
モハメド・サラー(リバプール/エジプト代表)
フィルヒル・ファン・ダイク(リバプール/オランダ代表)
ビニシウス・ジュニオール(レアル・マドリー/ブラジル代表)
ビティーニャ(パリSG/ポルトガル代表)
フロリアン・ビルツ(レバークーゼン→リバプール/ドイツ代表)
ラミネ・ヤマル(バルセロナ/スペイン代表)
