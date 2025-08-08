　仏サッカー専門誌『フランス・フットボール』は7日、2025年バロンドールの候補者30人を発表した。受賞者は9月22日に発表される。

　今年度の賞は、24年8月1日から25年7月31日までを対象に選出される。24-25シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)で初優勝を果たしたパリSGからはFWウスマン・デンベレら最多9人が選ばれた。

　また、バルセロナからはFWラミネ・ヤマルら4人が選出。レアル・マドリーからは26歳となったムバッペやMFジュード・ベリンガムら3人がリスト入り。プレミアリーグ王者のリバプールからも4人が入った。

以下、バロンドール候補30人

ジュード・ベリンガム(レアル・マドリー/イングランド代表)

ウスマン・デンベレ(パリSG/フランス代表)

ジャンルイジ・ドンナルンマ(パリSG/イタリア代表)

デジレ・ドゥエ(パリSG/フランス代表)

デンゼル・ダンフリース(インテル/オランダ代表)

セール・ギラシ(ドルトムント/ギニア代表)

ビクトル・ギェケレシュ(スポルティング→アーセナル/スウェーデン代表)

アーリング・ハーランド(マンチェスター・シティ/ノルウェー代表)

アクラフ・ハキミ(パリSG/モロッコ代表)

ハリー・ケイン(バイエルン/イングランド代表)

フビチャ・クバラツヘリア(ナポリ→パリSG/ジョージア代表)

ロベルト・レバンドフスキ(バルセロナ/ポーランド代表)

アレクシス・マック・アリスター(リバプール/アルゼンチン代表)

ラウタロ・マルティネス(インテル/アルゼンチン代表)

キリアン・ムバッペ(レアル・マドリード/フランス代表)

スコット・マクトミネイ(ナポリ/スコットランド代表)

ヌーノ・メンデス(パリSG/ポルトガル代表)

ジョアン・ネベス(パリSG/ポルトガル代表)

マイケル・オリーズ(バイエルン/フランス代表)

コール・パーマー(チェルシー/イングランド代表)

ペドリ(バルセロナ/スペイン代表)

ラフィーニャ(バルセロナ/ブラジル代表)

デクラン・ライス(アーセナル/イングランド代表)

ファビアン・ルイス(パリSG/スペイン代表)

モハメド・サラー(リバプール/エジプト代表)

フィルヒル・ファン・ダイク(リバプール/オランダ代表)

ビニシウス・ジュニオール(レアル・マドリー/ブラジル代表)

ビティーニャ(パリSG/ポルトガル代表)

フロリアン・ビルツ(レバークーゼン→リバプール/ドイツ代表)

ラミネ・ヤマル(バルセロナ/スペイン代表)