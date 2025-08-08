ベレーザ育ちのMF岩粼心南がフェイエノールトへ

日テレ・東京ヴェルディベレーザは8月7日、MF岩粼心南がオランダ女子リーグのフェイエノールトへ完全移籍することを正式発表した。

背番号は7に決定。WEリーグ王者の主力が欧州名門への挑戦を選び、SNSでは「日本人3人目！！！」と話題を呼んでいる。

岩粼は2002年10月8日生まれ、長野県出身の22歳。芝南SCからベレーザの下部組織にあたる日テレ・メニーナに加入し、2021-22シーズンにWEリーグデビューを果たした。以降、3シーズンで計57試合に出場し3ゴールを記録。昨季は13試合で1ゴールを挙げ、クラブのリーグ初優勝に貢献した。

育成年代から約10年を過ごしたクラブを離れる決断について、本人は「サッカー選手として何が自分を一番変えられるか・成長させられるかを考えこの決断をしました。正直に・真っ直ぐに・素直に、自分らしく頑張ってきます」とクラブを通じてコメントした。

移籍先のフェイエノールトには、すでにFW板村真央、DF竹重杏歌理の2人の日本人選手が在籍しており、岩粼は3人目の加入となる。さらに男子にも日本代表FW上田綺世とDF渡辺剛が在籍しており、男女合わせて計5人となる。

SNSでは「素晴らしい選手になって、いつかベレーザに帰って来て」「日本の不動のボランチへ」「世界で活躍して」「目いっぱいぶちかましちゃって」「若手3人の活躍に期待」「日本人の評価高いんだな」「良い番号授かったなあ」などコメントが寄せられ、22歳の若きなでしこに熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）