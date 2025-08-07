Bluetooth¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ß¥é¥¸¥ª¡ß¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ü¼ê²ó¤·½¼ÅÅ²Ä¡¢¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤ËËÉºÒÍÑ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹
7·îËö¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥«¥à¥Á¥ã¥Ã¥«È¾Åç²ÃÏ¿Ì¤ÇºÒ³²¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ÷¤¨¤ò²þ¤á¤Æ°Õ¼±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¿å¤ä¿©ÎÁ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥é¥¤¥È¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤ÉÉáÃÊ¤«¤éÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ËÉºÒÍÑÉÊ¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤éÍÍÑ¤Êµ¡Ç½¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯·È¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ê¥º¥à¤«¤éÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖCRANKSPEAKER¡Ê¥¯¥é¥ó¥¯¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡Ë¡×¡Ê1Ëü4800±ß¡Ë¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊBluetooth¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡õÂçÍÆÎÌ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ»È¤¨¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎºÒ³²»þ¤Ë¤ÏÆâÂ¢¤Î¥é¥¤¥È¤È¥ï¥¤¥ÉFMÂÐ±þ¤Î¥é¥¸¥ª¡¢¼ê²ó¤·¤ÇÈ¯ÅÅ¡õÆâÂ¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ø¤Î½¼ÅÅ¤¬¹Ô¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Íß¤·¤¤µ¡Ç½¤òÂ¿¿ôÅëºÜ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÆëÀ÷¤à¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖCRANKSPEAKER¡×¤Ï¹â¤µ195¡ßÉý72¡ß±ü¹Ô78mm¡¢½Å¤µÌó450g¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¡£¥á¥¤¥óµ¡Ç½¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÏBluetooth 5.3¤Ë¤è¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥é¥¸¥¨¡¼¥¿¡¼·¿¤Î¥¨¥ó¥¯¥í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë½ÐÎÏ5W¡¦45mm·Â¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¸¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê»ÅÍÍ¡£
¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏA2DP¡¦AVRCP¡¢¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤ÏSBC¡¦AAC¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÂÐ±þ¤·¡¢ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¡õ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤¬»È¤¨¤ë¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ß¥Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¢4000mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÆâÂ¢¡¢±Õ¾½É½¼¨¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»þ·×¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤âÉ½¼¨¡Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¤Çµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯·È¹Ô¤Ç¤¤ëIP44ÁêÅö¤ÎËÉ¿ÐËÉ¿åÀÇ½¤Ê¤ÉÈ´·²¤ÎÈÆÍÑÀ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËËÜµ¡¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤¬¡£¥ï¥¤¥ÉFMÂÐ±þ¤ÎAM¥é¥¸¥ª¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¡¢¼þ°Ï¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¾È¤é¤¹¥½¥Õ¥È¥é¥¤¥È¤È²ûÃæÅÅÅô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤Î2ÄÌ¤ê¤Ç»È¤¨¤ëLED¥é¥¤¥È¡Ê¸÷ÎÌ¤Î¶¯¼åÀÚ¤êÂØ¤¨µ¡Ç½ÉÕ¤¡Ë¤òÅëºÜ¡£
¤µ¤é¤Ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Ø¤ÎµëÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼µ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÕÂÓ¤¹¤ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò²ó¤¹¤³¤È¤Ç¥»¥ë¥Õ½¼ÅÅ¤¬¹Ô¤¨¤ë¡Ö¼ê²ó¤·½¼ÅÅ¡×µ¡Ç½¤òºÎÍÑ¡£ÄäÅÅ»þ¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÚ¤ì¤¬µ¯¤¤Ê¤¤°Â¿´»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¥½¥Õ¥È¥é¥¤¥È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»þ·×¤ÇÆü¾ï»È¤¤¡¢¥é¥¸¥ª¤È¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡¢¼ê²ó¤·½¼ÅÅ¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÄäÅÅ»þ¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖCRANKSPEAKER¡×¡£È÷¤¨¤¢¤ì¤ÐÍ«¤¤¤Ê¤·¡¢¤Ç¤¹¡£
