ミスタードーナツ55周年記念商品「ニューホームカット」を8月6日に発売
【ニューホームカット】 8月6日 発売
ダスキンが運営するミスタードーナツは、新商品「ニューホームカット」を8月6日より販売を開始した。
「ニューホームカット」は55周年記念商品で、創業当時のホームカットをくちどけのよさにこだわり進化させた商品となっている。
ラインナップは「ニューホームカット ハニー」、「ニューホームカット バタークランチ」、「ニューホームカット メープル」、「ニューホームカット あんバター」の4商品となっている。
「ニューホームカット ハニー」価格：183円（テイクアウト）/187円（イートイン）
「ニューホームカット バタークランチ」 価格：205円（テイクアウト）/209円（イートイン）
「ニューホームカット メープル」 価格：194円（テイクアウト）/198円（イートイン）
「ニューホームカット あんバター」 価格：226円（テイクアウト）/231円（イートイン）
