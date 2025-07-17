¥á¥¿¥×¥é¥Í¥Ã¥È³ô¤Ï³ä¹â¡© ÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº¡ßGrypto¤¬¸ì¤ë¹âmNAVÌÃÊÁ¤Î¿¿²Á
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åê»ñ·Ï YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÅÄÃ¼Âç³Ø Åê»ñ³ØÉô¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·Æ°²è¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤ÎÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº»á¤È°Å¹æ»ñ»º¤ÎÀìÌç²È Grypto »á¤¬¡¢¥á¥¿¥×¥é¥Í¥Ã¥È³ô¤ÎÆ°¸þ¤È°Å¹æ»ñ»º»Ô¾ì¤Î¸½ºß¡¦¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢ÅÄÃ¼»á¤Ï¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÂçÎÌ¤ËÊÝÍ¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¥È¥ì¥¸¥ã¥ê¡¼´ë¶È¡×¤Î¶á¶·¤Ë¿¨¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¥á¥¿¥×¥é¥Í¥Ã¥È³ô¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Grypto »á¤Ï¼«¤é¤ò¡ÖÌîÎÉ YouTuber¡×¤È¾Î¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÅÄÃ¼»á¤¬ºÇ½é¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¥È¥ì¥¸¥ã¥ê¡¼´ë¶È¤òÉ¾²Á¤¹¤ë»ØÉ¸¡ÖmNAV¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÊÝÍ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î»þ²Á¤ËÂÐ¤¹¤ë´ë¶È¤Î»þ²ÁÁí³Û¤ÎÇÜÎ¨¤òÉ½¤·¡¢MicroStrategy ¤ÏÌó 2 ÇÜ¤À¤¬¥á¥¿¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÏÌó 5 ÇÜ¤È¹â¤¯¡¢»Ô¾ì¤¬Æ±¼Ò¤ËÂç¤¤ÊÀ®Ä¹´üÂÔ¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£°ìÊý¡¢Grypto »á¤Ï mNAV ¤¬¹â¤¤ÌÃÊÁ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¿µ½Å¤Ç¡¢ÅÄÃ¼»á¤¬¡Ö¥á¥¿¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤òÇã¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¸½Êª¤òÇã¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡Ö¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡×¤ÈÂ¨Åú¡£²áÇ®µ¤Ì£¤Î»Ô¾ì´Ä¶¤ä´ë¶È´Ö¶¥Áè¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤éÌÃÊÁ¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢»ØÉ¸¤¬Äã¤¤´ë¶È¤òÁª¤Ö¡£»ä¤Ï¥á¥¿¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÏÁª¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤Î¸«²ò¤Ï¡¢2017 Ç¯¤Î°Å¹æ»ñ»º¥Ö¡¼¥à¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡Ö¥Ç¥¬¥ïÁÈ¡×¡Ê¥³¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯ CM ¤Ç½ÐÀîÅ¯Ï¯»á¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤Ë»²Æþ¤·¤¿Åê»ñ²ÈÁØ¡Ë¤Î¶µ·±¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¤¤¤¦¡£ÅÄÃ¼»á¤Ï¥Ç¥¬¥ïÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ë¸Å»²¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ë»Ô¾ì¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÂÐÃÌ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢°Å¹æ»ñ»º»Ô¾ì¤Î¾Íè¤òº¸±¦¤¹¤ëÀ¯¼£Æ°¸þ¤Ø¤ÈµÚ¤ó¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ºÆ¤ÓÀ¯¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ò¹ñ²ÈÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¡¢µ¬À©´ËÏÂ¤¬¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£ÅÄÃ¼»á¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¹ñºö¤È¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¨¤Ã¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢Grypto »á¤Ï SEC¡ÊÊÆ¹ñ¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Î²þ³×¤ä¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó´ØÏ¢Ë¡°Æ¤Î¿ÊÅ¸¤Ê¤É¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¡¢»Ô¾ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÆ©ÌÀÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÈÈºá»ñ¶â¤Î°ÜÆ°¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼è°ú¤òÄÉÀ×¤Ç¤¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó²òÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤êÆ©ÌÀÀ¤ÏÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ï¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤òÆÀ¤Æ¡¢¹ñºÝÁ÷¶â¤Ê¤É¿·¤¿¤ÊÍÑÅÓ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ Grypto »á¤Ï¡¢¡ÖÌîÎÉ YouTuber¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È¤ËÂ°¤µ¤Ê¤¤Î©¾ì¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°Å¹æ»ñ»º¤Î·üÇ°ÅÀ¤ä¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¸øÊ¿¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¥È¥ì¥¸¥ã¥ê¡¼´ë¶È¤Î³ô²Á¤Ï¡¢ÊÝÍ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ô¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¡¢Åê»ñ²È¿´Íý¡¢³Æ¹ñ¤Îµ¬À©¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Ê£»¨¤Ë±Æ¶Á¤·¹ç¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¡£¥á¥¿¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤â¡ÖBTC ¥¤¡¼¥ë¥É¤ÏÅö¼Ò³ô¼°¤ÎÅê»ñ¼ý±×¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶È³èÆ°¤ä¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óÊÝÍ¤Ë¤è¤ëÀ®²Ì»ØÉ¸¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ø¼°¤ËÀâÌÀ¤·¡¢Åê»ñ²È¤Ë¤ÏºâÌ³½ôÉ½¤ä³«¼¨»ñÎÁ¤Ë´ð¤Å¤¯È½ÃÇ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÂÐÃÌ¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º»Ô¾ì¤¬Ã±¤Ê¤ëÅêµ¡ÂÐ¾Ý¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶âÍ»¡¦À¯¼£¡¦µ»½Ñ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤Ï¡¢¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤è¤ê¹¤¤»ëÌî¤Ç»Ô¾ì¤òÍý²ò¤·¡¢ÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢ÅÄÃ¼»á¤Ï¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÂçÎÌ¤ËÊÝÍ¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¥È¥ì¥¸¥ã¥ê¡¼´ë¶È¡×¤Î¶á¶·¤Ë¿¨¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¥á¥¿¥×¥é¥Í¥Ã¥È³ô¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Grypto »á¤Ï¼«¤é¤ò¡ÖÌîÎÉ YouTuber¡×¤È¾Î¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÅÄÃ¼»á¤¬ºÇ½é¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¥È¥ì¥¸¥ã¥ê¡¼´ë¶È¤òÉ¾²Á¤¹¤ë»ØÉ¸¡ÖmNAV¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÊÝÍ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î»þ²Á¤ËÂÐ¤¹¤ë´ë¶È¤Î»þ²ÁÁí³Û¤ÎÇÜÎ¨¤òÉ½¤·¡¢MicroStrategy ¤ÏÌó 2 ÇÜ¤À¤¬¥á¥¿¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÏÌó 5 ÇÜ¤È¹â¤¯¡¢»Ô¾ì¤¬Æ±¼Ò¤ËÂç¤¤ÊÀ®Ä¹´üÂÔ¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£°ìÊý¡¢Grypto »á¤Ï mNAV ¤¬¹â¤¤ÌÃÊÁ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¿µ½Å¤Ç¡¢ÅÄÃ¼»á¤¬¡Ö¥á¥¿¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤òÇã¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¸½Êª¤òÇã¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡Ö¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡×¤ÈÂ¨Åú¡£²áÇ®µ¤Ì£¤Î»Ô¾ì´Ä¶¤ä´ë¶È´Ö¶¥Áè¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤éÌÃÊÁ¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢»ØÉ¸¤¬Äã¤¤´ë¶È¤òÁª¤Ö¡£»ä¤Ï¥á¥¿¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÏÁª¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤Î¸«²ò¤Ï¡¢2017 Ç¯¤Î°Å¹æ»ñ»º¥Ö¡¼¥à¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡Ö¥Ç¥¬¥ïÁÈ¡×¡Ê¥³¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯ CM ¤Ç½ÐÀîÅ¯Ï¯»á¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤Ë»²Æþ¤·¤¿Åê»ñ²ÈÁØ¡Ë¤Î¶µ·±¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¤¤¤¦¡£ÅÄÃ¼»á¤Ï¥Ç¥¬¥ïÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ë¸Å»²¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ë»Ô¾ì¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÂÐÃÌ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢°Å¹æ»ñ»º»Ô¾ì¤Î¾Íè¤òº¸±¦¤¹¤ëÀ¯¼£Æ°¸þ¤Ø¤ÈµÚ¤ó¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ºÆ¤ÓÀ¯¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ò¹ñ²ÈÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¡¢µ¬À©´ËÏÂ¤¬¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£ÅÄÃ¼»á¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¹ñºö¤È¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¨¤Ã¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢Grypto »á¤Ï SEC¡ÊÊÆ¹ñ¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Î²þ³×¤ä¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó´ØÏ¢Ë¡°Æ¤Î¿ÊÅ¸¤Ê¤É¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¡¢»Ô¾ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÆ©ÌÀÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÈÈºá»ñ¶â¤Î°ÜÆ°¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼è°ú¤òÄÉÀ×¤Ç¤¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó²òÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤êÆ©ÌÀÀ¤ÏÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ï¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤òÆÀ¤Æ¡¢¹ñºÝÁ÷¶â¤Ê¤É¿·¤¿¤ÊÍÑÅÓ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ Grypto »á¤Ï¡¢¡ÖÌîÎÉ YouTuber¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È¤ËÂ°¤µ¤Ê¤¤Î©¾ì¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°Å¹æ»ñ»º¤Î·üÇ°ÅÀ¤ä¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¸øÊ¿¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¥È¥ì¥¸¥ã¥ê¡¼´ë¶È¤Î³ô²Á¤Ï¡¢ÊÝÍ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ô¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¡¢Åê»ñ²È¿´Íý¡¢³Æ¹ñ¤Îµ¬À©¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Ê£»¨¤Ë±Æ¶Á¤·¹ç¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¡£¥á¥¿¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤â¡ÖBTC ¥¤¡¼¥ë¥É¤ÏÅö¼Ò³ô¼°¤ÎÅê»ñ¼ý±×¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶È³èÆ°¤ä¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óÊÝÍ¤Ë¤è¤ëÀ®²Ì»ØÉ¸¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ø¼°¤ËÀâÌÀ¤·¡¢Åê»ñ²È¤Ë¤ÏºâÌ³½ôÉ½¤ä³«¼¨»ñÎÁ¤Ë´ð¤Å¤¯È½ÃÇ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÂÐÃÌ¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º»Ô¾ì¤¬Ã±¤Ê¤ëÅêµ¡ÂÐ¾Ý¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶âÍ»¡¦À¯¼£¡¦µ»½Ñ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤Ï¡¢¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤è¤ê¹¤¤»ëÌî¤Ç»Ô¾ì¤òÍý²ò¤·¡¢ÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥º¥ß¡×¤ÇÇ¼Æþ¶È¼ÔµçÃÏ¡¡ÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº¤¬¸ì¤ë¥³¥ó¥Ó¥ËÆÈ¶ØË¡¥ê¥¹¥¯¤Î³Ë¿´
¡Ö³ô²Á¤ÏÇã¤Ã¤¿¿Í¤ÎÀÕÇ¤¡×¡¡ÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº¤¬¥á¥¿¥×¥é³ô¤Ç¸ì¤ëÅê»ñ¤ÎËÜ¼Á
´ë¶È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï²¿¤«¡© ÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº¤¬³ÚÅ·ÌäÂê¤«¤éÆ³¤¯»ëÅÀ¤È¤Ï
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¡Ö°¦¤ÈÀ¿¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥ÈÅê»ñ²È¡×ÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº¤Ç¤¹¡£ËÙ¹¾µ®Ê¸¤µ¤ó¤äÁ°ß·Í§ºî¤µ¤ó¤ÎÉô²¼¤È¤·¤Æ´Ö¶á¤ÇÁÏ¶È¥ª¡¼¥Ê¡¼¼ÒÄ¹¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢LINE¤äZOZO¤Ç¼¹¹ÔÌò°÷¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¡¢NTT¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤Ç¡¢¼Ò°÷¤È¤·¤ÆIT´ë¶È¤òÃæ¤«¤é¸«¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢³ô¼°Åê»ñ¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÃÎÅª¥²¡¼¥à¤Î³Ú¤·¤ß¤È´î¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ¶ì¤·¤ß¤È¶²¤í¤·¤µ¤òÆ°²è¤Ç¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤ò¹þ¤á¤ÆÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
youtube.com/@tabbata/videos YouTube