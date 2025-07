²þÁò¡¦Êè¤¸¤Þ¤¤¡¦¤ªÊè¤Î°ú±Û¤ÎÌµÎÁÁêÃÌ²ñ¡ª³¤Àô»û

海泉寺では、2025年7月27日(日)の午後1時から3時まで、改葬・お墓じまい・お墓の引越でお悩みをお持ちの方やお困りの方への無料相談会を開催します。

海泉寺

お盆には家族そろってお墓参りをしたいところです。

昨今、大ブームとも言える墓じまいの傾向は今後ますます増加すると予想されています。

墓じまいを検討されている、しようとしたけど頓挫してしまった、いざお墓の将来について考えることになっても具体的にまずなにをすればいいのかわからない、そのような方はこの機会を利用ください。

ややこしい手続きや相続等については行政書士の先生に、工事の方法や見積もりについては石材工事会社、そして宗教的なことやその後の供養については住職に、そのほかどんな内容の相談にも対応可能です。

放置されるお墓

朽ち果てた墓石

■サービス内容と利用の流れ

可能であれば、過去に撮影したお墓の写真、または墓地や墓石の見取り図、お墓の契約書、場所がわかるなんらかの書類、お墓がある墓地や霊園・お寺の情報、住所や名称の情報等をお持ちください。

それらが無くても相談はできますが、あればより具体的な相談ができます。

相談内容によってはご本人確認が必要な場合もあります。

秘密は厳守します。

■サービス概要

サービス名: 改葬・墓じまい・お墓の引越 無料相談会

施設名 : 海泉寺納骨堂(龍元山 正岸院 海泉寺) 宗派:浄土宗

場所 : 〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西1-6-15 海泉寺納骨堂

アクセス : 南海高野線「今宮戎」駅 目の前

南海本線・JR環状線「新今宮」駅 徒歩6分

大阪メトロ御堂筋線・四つ橋線「大国町」駅 徒歩4分

大阪メトロ堺筋線「恵美須町」駅 徒歩4分

阪堺線「恵美須町」駅 徒歩4分

各線「なんば」駅 徒歩10分〜

各線「天王寺」駅 徒歩25分

