ENHYPEN新曲「Shine On Me」がドラマ『海老だって鯛が釣りたい』エンディングテーマに決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「Shine On Me」音源の一部を使用した第1話PR映像が公開!

ENHYPENの日本4thシングル「宵 -YOI-」のタイトル曲「Shine On Me」が、2日スタートの中京テレビ・日本テレビ系全国ネット水曜プラチナイト新ドラマ『海老だって鯛が釣りたい』のエンディングテーマに決定。

さらに、「Shine On Me」は4日0時より各音楽配信サイトにてデジタル先行配信されることが発表された。

ドラマ『海老だって鯛が釣りたい』は、自分を“鯛になれない小エビ”と諦めていた主人公が““本気の恋愛”を決意し、様々な出会いと別れを通して価値観をアップデートしながら、自分にとっての本当の鯛男を見つけていく胸キュンラブコメディ。

今回エンディングテーマに抜擢されたENHYPENの新曲「Shine On Me」は、真夏の情緒を繊細に描き出したJ-POPバラードの日本オリジナル曲。疲れた日々を過ごしている自分の前に星のように輝く「君」が現れた瞬間から始まるストーリーを描いた楽曲で、バンドサウンドとエモーショナルなメロディがリスナーの日々の悩みや疲れを癒し優しく包み込むエンディングとなりそうだ。

2日より「Shine On Me」音源の一部を使用した第1話PR映像も、中京テレビ公式 YouTube チャンネル、ドラマ公式X等で公開された。

日本4thシングル「宵 -YOI-」は、全3曲を通して愛する人への「欲望と本能」を描いた作品。「Shine On Me」に加え、「2人だけの世界へ君を連れて行きたい」という独占欲を甘いポップトラックで歌うもうひとつの日本オリジナル曲「Echoes」、自身3作目のダブルミリオンセラーを記録した韓国6th Mini Album『DESIRE : UNLEASH』タイトル曲の日本語バージョン「Bad Desire (With or Without You) [Japanese Ver.]」が収録される。

また、7月5日・6日に東京・味の素スタジアム、8月2日・3日に大阪・ヤンマースタジアム長居で初の2都市スタジアムツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』を開催。デビューから約4年7ヵ月での日本でのスタジアム公演開催は海外アーティスト史上デビュー後最速かつ日本2都市でのスタジアムツアー開催はK-POP第4世代グループ初の快挙となる。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

リリース情報

2025.07.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Shine On Me」

2025.07.29 ON SALE

SINGLE「宵 -YOI-」

『海老だって鯛が釣りたい』番組サイト

https://www.ctv.co.jp/ebitai/

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/