本日放送！『2025 FNS歌謡祭 夏』タイムテーブル発表
■18時30分よりフジテレビにて生放送！
『2025 FNS歌謡祭 夏』が、本日7月2日18時30分からフジテレビにて生放送される。
このたび、タイムテーブルが番組公式サイトにて公開。豪華アーティストの多彩なパフォーマンスを楽しもう。
※出演者は五十音順
※生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性あり
【タイムテーブル】
■18時30分～
AKB48「ヘビーローテーション」「ポニーテールとシュシュ」「フライングゲット」「言い訳Maybe」「恋するフォーチュンクッキー」「まさかのConfession」
CLASS SEVEN「miss you」
原因は自分にある。「カラフるワンダフル」
こっちのけんと × 中島健人「はいよろこんで」
GENERATIONS「Magic Hour」
日向坂46「Love yourself!」
ME:I「MUSE」
■19時頃～
INI「Pineapple Juice」
＆TEAM「Deer Hunter」
郷ひろみ × 香取慎吾「ハリウッド・スキャンダル」「GOLDFINGER’99」
TUBE × 近藤真彦 × 織田哲郎「6、6、Rock！」
東方神起「接吻」/ ORIGINAL LOVE
Travis Japan「Would You Like One?」
なにわ男子「ギラギラサマー」
氷川きよし × 倖田來未「TATTOO」/ 中森明菜
平手友梨奈「ガラスの十代」/ 光GENJI
BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)」
Mrs. GREEN APPLE「breakfast」
LE SSERAFIM「DIFFERENT」
★岡村隆史が選ぶ Best of FNS歌謡祭★
■20時頃～
アイナ・ジ・エンド「革命道中」
幾田りら「恋風」
ORANGE RANGE「以心電信」
ORANGE RANGE × INI（池崎理人・田島将吾・西洸人）「イケナイ太陽」
CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
timelesz「Rock this Party」
NiziU「Shining day」
HANA「Burning Flower」
FANTASTICS「Got Boost？」「Candy Blaze」
FRUITS ZIPPER「かがみ 」
FRUITS ZIPPER × CUTIE STREET「わたしの一番かわいいところ」
三浦大知「Horizon Dreamer」
M!LK × ビジュイイじゃん選抜「イイじゃん」
FANTASTICS（佐藤大樹・澤本夏輝・堀夏喜）・＆TEAM（K・TAKI・MAKI）
★バナナマンが選ぶ Best of FNS歌謡祭★
■21時頃～
EIKO ＆ shin feat. 幾田りら「Sing along!!!」
XG「NEW DANCE」
ELAIZA「蝶々結び」/ Aimer
草なぎ剛「STAY WITH ME」
倖田來未 × NiziU（MAKO・RIO・MAYA・MAYUKA）「Butterfly」
SUPER BEAVER「主人公」
松田元太 × 松倉海斗（Travis Japan）「小さな恋のうた」/ MONGOL800
TREASURE「FANTASTIC BABY -JP Ver.-」/ BIGBANG
氷川きよし with t.komuro「Party of Monsters」
FRUITS ZIPPER × CUTIE STREET「♡桃色片想い♡」/ 松浦亜弥
ME:I「ミスター」/ KARA
Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」
Mrs. GREEN APPLE「Soranji」
★視聴者が選ぶ Best of FNS歌謡祭★
■22時頃～
アイナ・ジ・エンド × ELAIZA「Story」/ AI
Aqua Timez × 八木勇征（FANTASTICS）× 藤牧京介（INI）「虹」
渋谷龍太（SUPER BEAVER） × Superfly「人として」
香取慎吾「UNERI KUNERI (feat. Kroi)」
DA PUMP「Pon de SKY, Pon de STAR」
中島健人「MONTAGE」
Number_i「GOD_i」
NEWS「チャンカパーナ」
番組情報
フジテレビ『2025 FNS歌謡祭 夏』
07/02（水）18:30～22:48
司会：相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）
出演アーティスト：INI、アイナ・ジ・エンド、Aqua Timez。幾田りら、EIKO ＆ shin feat.幾田りら from 『パリピ孔明 THE MOVIE』、AKB48、XG、ELAIZA（池田エライザ）、&TEAM、ORANGE RANGE、香取慎吾、草なぎ剛、CUTIE STREET、CLASS SEVEN、原因は自分にある。、倖田來未、郷ひろみ、こっちのけんと、GENERATIONS、SUPER BEAVER、Superfly、timelesz、DA PUMP、TUBE×近藤真彦×織田哲郎、東方神起、Travis Japan、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、氷川きよし、日向坂46、平手友梨奈、FANTASTICS、FRUITS ZIPPER、BOYNEXTDOOR、ME:I、三浦大知、Mrs. GREEN APPLE、M!LK、LE SSERAFIM 他（五十音順）
『2025 FNS歌謡祭 夏』番組サイト
https://www.fujitv.co.jp/FNS/s/