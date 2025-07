本日放送！『2025 FNS歌謡祭 夏』タイムテーブル発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■18時30分よりフジテレビにて生放送!

『2025 FNS歌謡祭 夏』が、本日7月2日18時30分からフジテレビにて生放送される。

このたび、タイムテーブルが番組公式サイトにて公開。豪華アーティストの多彩なパフォーマンスを楽しもう。

※出演者は五十音順

※生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性あり

【タイムテーブル】

■18時30分~

AKB48「ヘビーローテーション」「ポニーテールとシュシュ」「フライングゲット」「言い訳Maybe」「恋するフォーチュンクッキー」「まさかのConfession」

CLASS SEVEN「miss you」

原因は自分にある。「カラフるワンダフル」

こっちのけんと × 中島健人「はいよろこんで」

GENERATIONS「Magic Hour」

日向坂46「Love yourself!」

ME:I「MUSE」

■19時頃~

INI「Pineapple Juice」

&TEAM「Deer Hunter」

郷ひろみ × 香取慎吾「ハリウッド・スキャンダル」「GOLDFINGER’99」

TUBE × 近藤真彦 × 織田哲郎「6、6、Rock!」

東方神起「接吻」/ ORIGINAL LOVE

Travis Japan「Would You Like One?」

なにわ男子「ギラギラサマー」

氷川きよし × 倖田來未「TATTOO」/ 中森明菜

平手友梨奈「ガラスの十代」/ 光GENJI

BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)」

Mrs. GREEN APPLE「breakfast」

LE SSERAFIM「DIFFERENT」

★岡村隆史が選ぶ Best of FNS歌謡祭★

■20時頃~

アイナ・ジ・エンド「革命道中」

幾田りら「恋風」

ORANGE RANGE「以心電信」

ORANGE RANGE × INI(池崎理人・田島将吾・西洸人)「イケナイ太陽」

CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」

timelesz「Rock this Party」

NiziU「Shining day」

HANA「Burning Flower」

FANTASTICS「Got Boost?」「Candy Blaze」

FRUITS ZIPPER「かがみ 」

FRUITS ZIPPER × CUTIE STREET「わたしの一番かわいいところ」

三浦大知「Horizon Dreamer」

M!LK × ビジュイイじゃん選抜「イイじゃん」

FANTASTICS(佐藤大樹・澤本夏輝・堀夏喜)・&TEAM(K・TAKI・MAKI)

★バナナマンが選ぶ Best of FNS歌謡祭★

■21時頃~

EIKO & shin feat. 幾田りら「Sing along!!!」

XG「NEW DANCE」

ELAIZA「蝶々結び」/ Aimer

草なぎ剛「STAY WITH ME」

倖田來未 × NiziU(MAKO・RIO・MAYA・MAYUKA)「Butterfly」

SUPER BEAVER「主人公」

松田元太 × 松倉海斗(Travis Japan)「小さな恋のうた」/ MONGOL800

TREASURE「FANTASTIC BABY -JP Ver.-」/ BIGBANG

氷川きよし with t.komuro「Party of Monsters」

FRUITS ZIPPER × CUTIE STREET「♡桃色片想い♡」/ 松浦亜弥

ME:I「ミスター」/ KARA

Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」

Mrs. GREEN APPLE「Soranji」

★視聴者が選ぶ Best of FNS歌謡祭★

■22時頃~

アイナ・ジ・エンド × ELAIZA「Story」/ AI

Aqua Timez × 八木勇征(FANTASTICS)× 藤牧京介(INI)「虹」

渋谷龍太(SUPER BEAVER) × Superfly「人として」

香取慎吾「UNERI KUNERI (feat. Kroi)」

DA PUMP「Pon de SKY, Pon de STAR」

中島健人「MONTAGE」

Number_i「GOD_i」

NEWS「チャンカパーナ」

番組情報

フジテレビ『2025 FNS歌謡祭 夏』

07/02(水)18:30~22:48

司会:相葉雅紀、井上清華(フジテレビアナウンサー)

出演アーティスト:INI、アイナ・ジ・エンド、Aqua Timez。幾田りら、EIKO & shin feat.幾田りら from 『パリピ孔明 THE MOVIE』、AKB48、XG、ELAIZA(池田エライザ)、&TEAM、ORANGE RANGE、香取慎吾、草なぎ剛、CUTIE STREET、CLASS SEVEN、原因は自分にある。、倖田來未、郷ひろみ、こっちのけんと、GENERATIONS、SUPER BEAVER、Superfly、timelesz、DA PUMP、TUBE×近藤真彦×織田哲郎、東方神起、Travis Japan、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、氷川きよし、日向坂46、平手友梨奈、FANTASTICS、FRUITS ZIPPER、BOYNEXTDOOR、ME:I、三浦大知、Mrs. GREEN APPLE、M!LK、LE SSERAFIM 他(五十音順)

『2025 FNS歌謡祭 夏』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/FNS/s/