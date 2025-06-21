C大阪vs東京V スタメン発表
[6.21 J1第21節](ヨドコウ)
※18:30開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 6 登里享平
DF 16 奥田勇斗
DF 33 西尾隆矢
DF 44 畠中槙之輔
MF 5 喜田陽
MF 8 香川真司
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 55 ヴィトール・ブエノ
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 22 高橋仁胡
DF 27 ディオン・クールズ
MF 10 田中駿汰
MF 17 阪田澪哉
MF 19 本間至恩
MF 35 吉野恭平
MF 48 柴山昌也
FW 13 中島元彦
監督
アーサー・パパス
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 2 深澤大輝
DF 3 谷口栄斗
DF 23 綱島悠斗
MF 6 宮原和也
MF 7 森田晃樹
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 22 翁長聖
MF 40 新井悠太
FW 37 川崎修平
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 15 鈴木海音
MF 8 齋藤功佑
MF 17 稲見哲行
MF 19 松橋優安
MF 20 食野壮磨
FW 9 染野唯月
FW 10 木村勇大
FW 25 熊取谷一星
監督
城福浩
※18:30開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 6 登里享平
DF 16 奥田勇斗
DF 33 西尾隆矢
DF 44 畠中槙之輔
MF 5 喜田陽
MF 8 香川真司
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 55 ヴィトール・ブエノ
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 22 高橋仁胡
MF 10 田中駿汰
MF 17 阪田澪哉
MF 19 本間至恩
MF 35 吉野恭平
MF 48 柴山昌也
FW 13 中島元彦
監督
アーサー・パパス
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 2 深澤大輝
DF 3 谷口栄斗
DF 23 綱島悠斗
MF 6 宮原和也
MF 7 森田晃樹
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 22 翁長聖
MF 40 新井悠太
FW 37 川崎修平
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 15 鈴木海音
MF 8 齋藤功佑
MF 17 稲見哲行
MF 19 松橋優安
MF 20 食野壮磨
FW 9 染野唯月
FW 10 木村勇大
FW 25 熊取谷一星
監督
城福浩