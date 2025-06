YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」の動画「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」で、YouTuberのJukiaが、デンマークから初来日した2人の女性を東京観光に案内した。



新宿で出会った2人を車に乗せ、Jukiaは「FREE RIDE」の企画を説明。初対面ながらもフレンドリーな雰囲気で、車内ではすぐに会話が弾んだ。2人はデンマークのオーフス出身で、日本を訪れるのは今回が初めて。「姉が日本に旅行したことがあって、いい話しか聞かないから来てみたいと思ったのよ!」と語ると、もう一人の女性も「ずっと楽しみにしていたの!」と期待を膨らませた。特に楽しみにしていることを聞かれると、2人そろって「食べ物かしら」と笑顔を見せた。



2人の関係性についてのエピソードも紹介された。「最初は仲良くなかったのよ(笑)。お互い嫌ってたんだけど、仲良くなれたきっかけがあって」と明かすと、今では一緒に旅行するほど仲良しな様子がうかがえた。また、Jukiaが過去に案内したデンマーク人も皆良い人だったと話すと、「私たちもいい人たちよ!きっとね!」とユーモラスに返し、場を和ませた。



まず一行が向かったのは、日本の「カワイイ」文化の発信地・原宿。竹下通りでは、そのカラフルな街並みに「街がすごくカラフルね!」と感動。名物の巨大なレインボー綿あめを手にすると、「オーマイガー!」「大きすぎ!」「傘みたいじゃん!」と大興奮の様子だった。続くプリクラ体験では、Jukiaを含めた3人でさまざまなポーズに挑戦。「おでこがめっちゃデカくなってるw」と笑えば、「私宇宙人みたいw」と、加工された自分たちの姿に驚きつつも楽しんでいた。



夕食は、Jukiaおすすめの居酒屋「炙縁(あぶりえん)」へ。刺身や牛タン、白エビの唐揚げ、鶏の手羽先など、初めて味わう日本食の数々に「美味しいダンスね!」「全部すごく美味しいわ!」「ほっぺが落ちそうだよ!」と感動しきり。寿司については「デンマークのお寿司はトッピングがたくさん乗ってるわ!」と食文化の違いを楽しみ、牛タンの食感については「ちょっと苦手だわ。舌を食べてるって考えちゃうとねw」と本音を漏らしつつも、「でも美味しいわ!」と笑顔を見せた。



「参加して本当によかった!」「本当に楽しい経験だったわ!」と語る2人。原宿の「カワイイ」文化から本格的な日本食まで、初めての日本を全力で楽しむ様子と、Jukiaの温かいおもてなしが印象的な動画となっている。

チャンネル情報

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo