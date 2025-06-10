¡ÚMLB¡Û¡È¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¡É¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¡Ä¡Ä¥¹¥È¥é¥¤¥¯È½Äê¤ÇµÍ¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¿³È½¥«¥á¥é¡×¤¬Ç÷ÎÏËþÅÀ¡¡ÊÆµ¼Ô¡Öº£¥·ー¥º¥óºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤À¡×
¥Ê¡¦¥êー¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥Ú¥È¥³¥Ñー¥¯¤Ç¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹Àï¤Ë7－8¤ÇÇÔÀï¡£Æ±ÃÏ¶èÂÐ·è3Ï¢Àï¤Î½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
±äÄ¹Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëÇ®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆµ¼Ô¤Ï»î¹çÃæ¤Ë¸«¤é¤ì¤¿°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ãæ·Ñ±ÇÁü¤ËÃíÌÜ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÈ½Äê¤Ï¡Ä¡Ä
Æ±ÃÏ¶èÆ±»Î¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¡¢»î¹ç¤Ï½é²ó¤«¤é·ã¤·¤¤ÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤ë¥·ー¥½ー¥²ー¥à¤Ë¡£6－6¤Ç±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢10²óÉ½¤Ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¾¡¤Á±Û¤·¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Þ¥Ëー¡¦¥Þ¥Á¥ã¥ÉÆâÌî¼ê¤Ï¡¢³°³Ñ¤ÎºÝ¤É¤¤¥³ー¥¹¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
È½Äê¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤¥Þ¥Á¥ã¥É¤Ï·ã¹â¤·¡¢¿³È½¤ËµÍ¤á´ó¤êÌÔ¹³µÄ¡£¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤¬¹²¤Æ¤Æ´Ö¤ËÆþ¤ë°ìËë¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢È½Äê¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»°¿¶¤Ë¡£¸åÂ³¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¡¢È¿·âµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Î¥¢¥ë¥Ç¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹µ¼Ô¤Ï¡¢¼ç¿³¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¨¥¹¥¿¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò¼«¿È¤ÎX¤ËÅê¹Æ¡£µ´¤Î·ÁÁê¤ÇµÍ¤á´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Þ¥Á¥ã¥É¤ÎÇ÷ÎÏ±ÇÁü¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥Î¥¢¡¦¥«¥à¥é¥¹µ¼Ô¤âÆ°²è¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ïº£¥·ー¥º¥óºÇ¹â¤Î¿³È½¥«¥á¥é¤Î½Ö´Ö¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÆÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
Æ±ÃÏ¶èÂÐ·è¤Î½éÀï¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë7－8¤ÇÇÔÀï¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬¸«Á÷¤Ã¤¿°ìµå¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾ー¥ó³°³Ñ¥®¥ê¥®¥ê¤ò¤«¤¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£