バーガーキングから直火焼きのダブルビーフとオニオンリングの旨さが弾ける「ワイルドウエストバーガーズ」が新たに登場!

スモーキーな「BBQ・ロデオ」とケチャップ&マスタードを使用した「クラシック・ロデオ」の2種がラインナップされます☆

バーガーキング「ワイルドウエストバーガーズ」

価格:単品1,290円(税込)/セット1,590円(税込)

※セットはフレンチフライ(S)とドリンク(M)となります

発売日:2025年6月6日(金)〜

取扱店舗:バーガーキング店舗

※「東京競馬場店」と「京都競馬場店」では、「ワイルドウエストバーガーズ」は販売されません

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売

※店舗により、販売時間帯が異なります

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

バーガーキングにて、直火焼きの100%ビーフパティ2枚、カリッとジュワ甘のオニオンリング、さらに濃厚なチーズ2枚を大胆にサンドした、旨さが弾ける大型本格バーガー「ワイルドウエストバーガーズ」2種が期間限定で登場!

コク深く渋みのあるスモーキーなおいしさの「ブルズアイ BBQソース」で仕上げた「バーベキュー・ロデオ」が発売されます。

もう一つの新メニューとして、王道のケチャップとマスタードで仕上げた「クラシック・ロデオ」もラインナップ。

直火焼きのダブルビーフとオニオンリング、濃厚なチーズを豪快にサンドした、2種類の大型本格バーガーを紹介していきます!

バーベキュー・ロデオ

直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、カリッとジュワ甘のオニオンリング、チェダーチーズを2枚使用した「バーベキュー・ロデオ」

味のアクセントのピクルスとフレッシュなレタスを重ね、コク深く渋みのあるスモーキーなおいしさの「ブルズアイ BBQソース」とクリーミーなマヨソースで仕上げた、スモーキーなおいしさを味わえる大型本格バーガーです。

クラシック・ロデオ

王道のケチャップとマスタード、クリーミーなマヨソースで仕上げた「クラシック・ロデオ」

定番の旨さを味わえる大型本格バーガーです。

オニオンリングのカリッとジュワ甘がたまらない、2種類の大型ハンバーガー!

「ワイルドウエストバーガーズ」の「BBQ・ロデオ」と「クラシック・ロデオ」は、バーガーキングにて、2025年6月6日より期間限定で販売開始です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります

※画像はイメージです

