「ポケポケ」、5月29日実装予定の「異次元クライシス」から「ウツロイド」が公開
【テーマ拡張パック「異次元クライシス」】 5月29日 実装予定
(C) 2024 Pokémon. (C) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
ポケモンは、スマートフォン向けデジタルカードゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）において、5月29日実装予定のテーマ拡張パック「異次元クライシス」に収録される「ウツロイド」のカードが公開された。
「異次元クライシス」は「ポケットモンスター サン・ムーン」、「ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン」に登場した、ウツロイドやマッシブーン、ズガドーンなど、ウルトラホールからやってくる謎の存在「ウルトラビースト」たちが新たに収録される。
「ウツロイド」の特性「ポイズンアップ」は、「このポケモンがいるかぎり、相手のバトルポケモが受けるどくのダメージを+10する」という強力な効果を持つ。
【調査報告①】- ポケポケ【公式】（Pokémon Trading Card Game Pocket） (@PokemonTCGP_JP) May 27, 2025
◢◤コードネーム：UB01 PARASITE◢◤
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音声ガイド：槇 大輔#ポケポケ #異次元クライシス #UB調査報告 pic.twitter.com/asuBchIIiE
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