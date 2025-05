YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」で公開された動画「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」では、チャンネルホストのJukiaが、初来日のアメリカ人夫婦をご案内する様子が収められている。



動画は、葛飾北斎のイマーシブアート体験から始まり、絶品の鰻料理、神社参拝へと続く、日本の魅力を凝縮した一日となった。



Jukiaは空港で、ペンシルベニア州フィラデルフィアから「スター・ウォーズ セレブレーション」への参加と、結婚6周年記念旅行のために来日した夫婦と出会った。二人は「日本に着いたばかりの外国人を観光案内+ホテルまで送迎する企画」である「FREE RIDE」への参加を快諾し、さっそく東京観光へ出発した。



車中では日本文化に関する話題が尽きなかった。Jukiaが「今日の予定は?」と尋ねると、奥さんは「今日は特にないかな。とりあえずホテルを見つけて、セブンイレブンに行ってたまごサンドイッチでも」と興味を示す。それに対し、Jukiaが「SNSで話題になってるよね!」と返すと、奥さんは「期待してもいいよね?」と応じ、Jukiaは「個人的には少し盛りすぎかなって思うけど…でも充分楽しめるよ!」とコメントした。



また、日本の「飲み放題」文化について、ご主人が「それってどこから来たんだろう? 面白いビジネスのやり方だよね。『好きなだけ飲んでいいよ』って言うのって(笑)」と驚くと、Jukiaはアメリカにはない文化だと説明。ご主人は「もし1時間半与えられて『好きなだけ飲んで』って言われたら、危ないよね…(笑)」とユーモラスに語り、日本食全般への期待から「日本に来て一番困るのは、胃袋がひとつしかないことだね(笑) 食べたいものも飲みたいものも多すぎる!」と本音を漏らした。



最初に訪れたのは、葛飾北斎の浮世絵をテーマにしたイマーシブアート展「HOKUSAI ANOTHER STORY in TOKYO」。夫妻は「めっちゃかっこよかったね!」「没入感、凄すぎる!」「これは傑作だね!」と、五感で体験する日本の伝統アートに大興奮。Jukiaも「北斎は19歳から90歳くらいまで絵を描き続けてたんだよ」「浮世絵は版画なんだね!」といった豆知識を披露した。



次に訪れたのは、ご主人が「僕はこの旅で一番楽しみなのは鰻なんだ!」と熱望していた鰻料理店「鰻の成瀬」。目の前に運ばれてきた鰻重に、ご主人は「(これが日本の…!!)うわぁ〜!」と感嘆の声を上げ、奥さんも「美しいわ〜!」と見た目と香りにうっとりした。Jukiaに食べ方を教わりながら実食すると、ご主人は「すごく美味しい!」「ワサビとネギとの組み合わせがすごくいいよ!」、奥さんも「日本で食べたご飯の中で一番よ!」「わさびと青ネギのコンボが最高だな〜!」と、本場の味に舌鼓を打った。



ご主人は「アメリカで食べられるのは鰻寿司なんだよね。このスタイルではないんだよ! 初めて食べるスタイルだよ!」と、日本ならではの鰻重に感動していた。



食後は神田明神を訪れ、Jukiaから鳥居のくぐり方や参拝方法について「ここは鳥居っていう入り口なんだけど、神様に挨拶としてお辞儀をするんだ」「真ん中じゃなくて脇を歩くのがマナーで、なぜなら、神様は真ん中を歩くって言われてるんだよね」とレクチャーを受け、夫妻は熱心に聞き入っていた。



盛りだくさんの一日を終え、ホテルへ向かう車中では、Jukiaからチャンネルのファンがゲストのために送ってくれた「ゼルダの伝説」のフィギュアなどのプレゼントが手渡された。これには夫妻も大喜びし、「本当に楽しい日になったよ〜!」「到着した日にこんなことが起きるなんて信じられないよ!」とJukiaへ感謝の言葉を伝えた。



ご主人は「早く友達に見せたいな! きっと信じてくれないと思うけど(笑)」と、興奮冷めやらぬ様子で、忘れられない初来日の思い出を語った。

チャンネル情報

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo