東京ディズニーランドで開催されている「仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる」をコンセプトにしたスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」

ディズニーアンバサダーホテルの各レストランでは、スペシャルイベントをモチーフにしたメニューが提供されてます。

今回は、カジュアル・ダイニング「シェフ・ミッキー」にて2025年5月16日より提供される後期のスペシャルドリンクを紹介します☆

ディズニーアンバサダーホテル/シェフ・ミッキー「ディズニー・パルパルーザ “ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!” スペシャルドリンク」後期

© Disney

価格:1,600円

提供期間:2025年5月16日〜6月30日

提供時間帯:ランチ/ディナー

アップルジュース、ピーチジュース、イエローベリーシロップ、ブルーシロップ、ゼリー、 チョコレート 、アラザン

ランチとディナーの時間帯に提供される「ドナルドダック」モチーフのスペシャルドリンク。

星のチョコレートのトッピングがポップでかわいい!

アップルとピーチがベースのフルーティーなドリンクで、青と黄色の「ドナルドダック」らしいカラーの2層になっているのもポイントです☆

ゼリーも入っているので食感も楽しめます。

© Disney

スペシャルドリンクはオリジナルコースターつき。

オリジナルコースターには「ピート」の肩に乗っている、スーパースターになった「ドナルドダック」の姿が描かれています!

紙吹雪も舞い、お祝いムードたっぷり。

「ドナルドダック」をイメージした爽やかなドリンクに、思い出に持ち帰れるコースターのセット。

ディズニーアンバサダーホテル/シェフ・ミッキー「ディズニー・パルパルーザ “ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!” スペシャルドリンク(後期)」の紹介でした☆

※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ドナルドとピートのコースター付き!ディズニーアンバサダーホテル/シェフ・ミッキー「ディズニー・パルパルーザ “ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!” スペシャルドリンク」後期 appeared first on Dtimes.