【WD_BLACK SN8100 NVMe SSD】 6月中旬より順次発売予定 想定価格 1TB(ヒートシンクなし):26,600円前後 2TB(ヒートシンクなし):41,000円前後 4TB(ヒートシンクなし):74,400円前後

SanDisk(サンディスク)は、フラッグシップM.2 SSD「WD_BLACK SN8100 NVMe SSD」を6月中旬より順次発売する。価格はオープンで、想定価格は26,600円前後(1TB・ヒートシンク非搭載)より。

本製品は、PCIe 5.0に対応した同社のフラッグシップM.2 SSD。NANDには「BiCS8 TLC 3D CBA NAND」を採用し、読み出し速度は最大14,900MB/秒、書き込み速度は最大14,000MB/秒と更なる高速化を果たした。PCIe 4.0対応の「SN850X」と比較して読み出しパフォーマンスと電力効率が2倍に向上しており、超低遅延のゲーミングを実現する。

またヒートシンクが再設計され、デスクトップ標準のエアフローパターンに合わせ、エアフローのフィンを垂直から水平方向に変更。ファンや追加の電源が不要なパッシブ冷却で、陽極酸化アルミニウムやダブルTIMパッドなどを採用しているほか、RGB LEDライトも搭載している。

まずは1TB、2TB、4TBのヒートシンク非搭載モデルを6月中旬より販売予定。ヒートシンク搭載モデルは今秋に発売されるほか、8TBモデルも投入されこちらは年内発売予定となっている。

6月中旬より発売されるヒートシンク非搭載モデル

今秋発売予定のヒートシンク搭載モデル

ヒートシンクが再設計され、フィンが水平方向へと変更された

