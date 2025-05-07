¥¹¥¥º¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈþ¤·¤¤¹õÈ±¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯»Ñ¡ªÈþ½Ñ´Û¤Î¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤Ê¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¥é¥Ö¥³ー¥ë
¢£±ð¤ä¤«¤Ê¥Ýー¥º¤ä¥´ー¥¸¥ã¥¹¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ë¤âÃíÌÜ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Î¤è¤¦¤Ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎFelix¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¡¢¸Ä¿ÍInstagram¤Ç³¨²è¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¹õÈ±¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£°ìËçÌÜ¤Ï¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡õ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ùー¥¸¥å¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¡¢ÊÒ¼ê¤ò´é¤ËÅº¤¨¥«¥á¥é¤ò¥¥ê¥Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿°¤Ë¿¨¤ì¤¿»Ø¤¬±ð¤ä¤«¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆóËçÌÜ¤Ï¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìËçÌÜ¤è¤ê¤â¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥Ç¥³½Ð¤·¥Ø¥¢¤Ç¡¢È©¤Î¼Á´¶¤âÁ¯ÌÀ¤Ë¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê°ìËç¡£
¿¿¤Ã°Å¤ÊÌç¤«¤éÁ´¿È¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Ìç¤ÎÃæ¤«¤éÉ÷·Ê¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤ÎÁ°¤Ç²£¸þ¤¤ËºÂ¤ë¡¢Èþ¤·¤¤²£´é¤ÈÂ¤ÎÄ¹¤µ¤¬±Ç¤¨¤¿°ìËç¤â¡£
¤µ¤é¤ËÀÖ¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë¡¢³¨²è¤Î¤Ê¤«¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤ä¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ýー¥¸¥ó¥°¤¹¤ëÈþ¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¤½¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£