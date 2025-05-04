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2026Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ô¥å¡Ê¥¨¥ìー¥Ê¡Ë¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¡Ê¥¦¥£¥ó¥¿ー¡¦¥½¥ë¥¸¥ãー¡Ë¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ïー¥Ðー¡Ê¥ì¥Ã¥É¡¦¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ë¡¢¥ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡ÊUS¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ë¡¢¥Ï¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ó¡á¥«ー¥á¥ó¡Ê¥´ー¥¹¥È¡Ë¤ÎºÆÅÐ¾ì¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ºÑ¤ß¡£°ìÊý¤Ç¥¿¥¹¥¯¥Þ¥¹¥¿ーÌò¤Î¥ª¥ë¥¬¡¦¥¥å¥ê¥ì¥ó¥³½Ð±é¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤ä¤Ï¤êËÜÅö¤Ë¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÌÏÍÍ¤À¡£Alex J. Berliner
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