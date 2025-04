さる3月、東京/大阪で開催された「PUNKSPRING 2025」。シーンの重鎮的バンド、 ペニー ワイズ(Pennywise)のライブレポートと最新コメントをお届けする。■LIVE REPORT2018年以来、7年振りの来日となる ペニー ワイズは全く変わっていなかった。もちろんこれは良い意味で。南 カリフォルニア の同世代のメロ ディック ・バンドに比べると、ハードコア寄りのサウンド、ポジティブなライフと反権力を歌うメッセージ、ボードスポーツのシーンからの支持など、 ペニー ワイズの独自のスタンスは今も変わらない。ドラムの ビート はさらに性急さを感じさせるし、最初は人が少なめだった会場も彼らが演奏を始めると、 パン ク系だけでなく、サーフ、スケート系の男女やスイサイダル系の格好をした10代の子たちなど、幅広いファンが続々と集まり、あちこちでモッシュが始まる。

「Peaceful Day」から始まるセットリストは、名曲ばかりで、 ペニー ワイズのクラシック大会といった感じだ。「オールドスクールのヤツらはどれだけいるんだ?」というMCで歓声が上がり、お馴染みのカバー曲のパートでは、昨年解散した親友のバンド、NO FX の曲を3曲メドレーで披露して、「俺たちの方が上手いし、ルックスもいい」とジョークも忘れていない。終盤の「Society」では会場を二つに分けて盛り上げ、ベン・E・キングのカバー「Stand by Me」に続いて、亡くなった元メンバーに捧げる「Bro Hymn」の大シンガロングで締めるところは、超定番ながらも、盛り上がらないわけにはいかない流れとなり、南 カリフォルニア パン クの底力を改めて見せつけるライブとなった。©PUNKSPRING All Rights Reserved.©PUNKSPRING All Rights Reserved.©PUNKSPRING All Rights Reserved.©PUNKSPRING All Rights Reserved.■COMMENT フレッチャー ・ドラッギー(Gt)©PUNKSPRING All Rights Reserved. ペニー ワイズは面白いことをやる必要性があって生まれたバンドなんだよ。 パン ク・ロックは死んでたから。俺たちは新しい波を作って、エピタフとレコード契約をして、すべてがどんどん変わっていったんだ。ある意味、バッド・レリジョンのアルバム『Suffer』がすべてを変えたと思う。NO FX 、ランシド、オフスプリング、Instedも出てきて、良い時代になったんだ。それで世界中が、これは何だ?ってなったんだよ。 スウェーデン 、ドイツからもバンドが出てきたし、日本からも Hi-STANDARD 、ENGRAVEが出てきた。とんでもない時代だったと思うよ。今ではすべてが商業化されてしまったけれど、誰かがそれをやろうと思ってそうなったわけじゃなくて、自然とそうなっただけなんだ。今でもたくさんの人がショーに来てくれて、みんなが楽しい時間を過ごしてるのは素晴らしいことだよ。今日も客の中に若い子たちもたくさんいたのを見たからね。今の子たちがこの音楽を楽しんでくれて、背景にある意味を理解してくれたら、少しは良い世界になると思うから。©PUNKSPRING All Rights Reserved.