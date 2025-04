恐竜と鳥の「すごい運動能力」を生み出した「スーパーミトコンドリア」

鳥類の運動能力は、生物の中でも別次元だ。鳥は哺乳類などとは別次元の「スーパーミトコンドリア」を持っているからだ。この形質は、約2億5千年前に起きた大絶滅後の低酸素という強力な選択圧のもとで、原始的な爬虫類(双弓類)から獣脚類(恐竜の一群)が進化する過程で生み出された。

中生代の覇者となった獣脚類と、その後継者である鳥が、なぜ驚異の能力を獲得できたのか――独自の説を交えて迫り、話題沸騰中の『恐竜はすごい、鳥はもっとすごい!』より、一部を抜粋してお届けする。

初期獣脚類・コエロフィシスの本当の姿

筆者は、多くの書籍やインターネットでオープンになっている初期獣脚類の復元図には、満足していない。多くの図鑑に載っている三畳紀の初期獣脚類の姿は、ジュラ紀後期、あるいは白亜紀末期に出現する後期獣脚類(例:アロサウルス(*19)やティラノサウルス(*20))から類推されたものだ。

筆者は、三畳紀の獣脚類(初期獣脚類)のビジュアルのイメージを、大幅に変更する必要があると考える。これは本書の目的の1つだ。なぜなら、地球環境がまったく異なっているからだ。

環境の変化は、獣脚類の姿に大きな変革を与える。三畳紀からジュラ紀初期には10%程度にすぎなかった酸素濃度は、中期頃から増加し始め、後期にはほぼ現在の濃度(20%)と同じレベルまで増加した(図1)(*13)。

酸素濃度の増加は、緑色植物の光合成によるものだ。同時に、二酸化炭素の濃度の低下が起こった。これにより温室効果が緩和され、地球表面の温度は徐々に低下した。とはいえ、中生代全般を通じて、二酸化炭素は現在よりも数倍程度、高濃度を維持しているので、現在の気候よりもはるかに温暖であった。

しかしながら、ジュラ紀後期以降は、昼の温度は40℃程度まで上昇したが、夜には10℃程度まで低下するようになった。これは、現在のアリゾナの砂漠と同じような気候である。

このような気候になると、内温性の動物は大きな利益を享受できた。外温性の動物の体温が上昇する前に、活動を始めることができ、容易に捕獲することができるからだ。

ジュラ紀後期以降、獣脚類が内温性に移行した理由は十分にあった。たとえば、羽毛に覆われた始祖鳥(アーケオプテリクス)(*14)が現れたのは、この時期だ。この時、始祖鳥だけでなく、多くの小型獣脚類は、保温のためにウロコを羽毛に変化させて、内温性に移行した。

初期獣脚類は、現在の鳥と同じように、スーパーミトコンドリアで細胞が満たされていた(表2)。皮下脂肪はほとんどなく、体重は、現在多くの図鑑で推察しているレベルよりもはるかに少なかった。最も原始的な獣脚類といわれるコエロフィシス(約2億2千万年前:三畳紀後期)と、鳥の先祖に最も近いといわれる後期獣脚類・ドロマエオサウルス(*15)(約8千万年前:白亜紀後期)を例にして、そのビジュアルの細部を検討してみよう。

スーパーミトコンドリアを持っていた初期獣脚類はスレンダーだった

初期獣脚類はどのようなビジュアルだったのか?

これを再検証するための生理学の指標は、「スーパーミトコンドリア」と「内温性」の2つである。三畳紀の初期獣脚類は、スーパーミトコンドリアを持ちながら、まだ内温性を獲得していなかった。

ピーター・ウォードによれば、内温性は、ジュラ紀後期以降の冷涼な気候に適応するために起こったという(*17)。ジュラ紀前期までは二酸化炭素濃度が高く、酸素濃度は低かったから、温室効果ガスである二酸化炭素のために、三畳紀と同じような気候が続いた。

ジュラ紀後期から、酸素濃度が増加し、二酸化炭素濃度は低下した。温室効果ガスである二酸化炭素の濃度が減少したために、ジュラ紀後期から白亜紀までは、気候は冷涼な方向に動き、現在と同じように春夏秋冬が誕生した。

初期獣脚類や鳥が、酸素濃度が低くても卓越した運動能力を発揮できた(できる)直接の要因は、最大限に活性化されたミトコンドリアにある。繰り返しになるが、「スーパーミトコンドリア」を有していたからだ。獣脚類のミトコンドリアは、酸素濃度が低くても、高い酸素消費を維持でき、最大限の運動能力を発揮できた(*6)。

このようなミトコンドリアは、現在の鳥と同じだ。鳥が酸素濃度7%以下のヒマラヤ山脈を越えて飛行できるのと同じスーパーミトコンドリアを、獣脚類が持っていたからだ。

この三畳紀の初期獣脚類は、活性化されたミトコンドリアで全身の組織が満たされているため、皮下脂肪や内臓脂肪はまったくなかった。体形は見るからにスレンダーというよりもガリガリで、多くの筋肉の筋が、体の外側からはっきりと見えた。コエロフィシスの体重は30kgほどだと推察されているが、実際はそれよりはるかに軽く、その半分程度だったのではないか。

こう考えるのには、2つの根拠がある。1つは、獣脚類の主な骨格は高度に中空化されていたからだ。もし気嚢システムを完成させていたとすれば、さらに大きな中空になっている。

インスリンの感受性を失うことで得た、卓越した運動能力

初期獣脚類が、予想の半分程度の体重しかないと考えるもう1つの理由は、インスリン(*27)に対する感受性を失っているからだ(*4)。

インスリンの最も基本的な作用は、血液中の糖質を細胞内に取り込んで、脂肪に変化させて保存することにある。獣脚類はインスリンの影響を受けないため、中性脂肪がまったく蓄積しないことになる。獣脚類の体はガリガリだ。皮下脂肪や内臓脂肪がほとんどないためだ。

またインスリンは、ミトコンドリアを阻害する方向に働く(*28)が、獣脚類においてこの作用がないということは、ミトコンドリアが常に活性化した状態にあるということだ(*9)。初期獣脚類の皮下脂肪や、脳、骨格筋などの組織においては、ミトコンドリアが活性化されていた。スーパーミトコンドリアは皮下や血中の中性脂肪をすみやかにことごとく分解してしまう。このため、皮下脂肪はまったく存在せず、筋肉の筋のほとんどが、外見からくっきりと見えたはずだ。

また、後期獣脚類のような大きくて強い筋肉を、初期獣脚類も持っていたとは考えられない。持っていたのは薄くてしなやかな筋肉だろう。脂肪はすぐに分解され、ほとんど蓄積しなかったから、筋肉の繊維の一本一本がはっきりと見えるような、薄い筋肉が全身を覆っていた。

つまり、外観については、後期獣脚類は短距離走の選手のようであり、初期獣脚類はマラソンの選手のような体型であったと理解すればよい。三畳紀の酷暑の環境では、発生した体熱をすぐに逃がすことが必要で、少しでも脂肪をためれば、それだけ熱中症の危険が増加する。脂肪を効率よく処理するミトコンドリアを全身の細胞が保有することになる。コエロフィシスのスレンダーな体型は、三畳紀のすさまじい環境の中で、最大限の持久力を発揮するための、理想的な体型だ。

ジュラ紀になって酸素濃度が増加すれば、獣脚類には酸素代謝に大きな余力が生じる。この大きな余力をもって、獣脚類は3つの方向に進化した。

1つは、身体を大型化して瞬発力を増加させるという方向(例:ティラノサウルス(*20))、もう1つは、小型のまま卓越した運動能力を身につけるという方向(例:ドロマエオサウルス(*15))、そして最後は、飛行能力(例:始祖鳥=アーケオプテリクス(*14))である。

このような余力が生み出されたのは、酸素濃度が増加したジュラ紀後期以降の話である。飛行能力を身につけるには、さらに骨格を軽量化する必要があり、また、さらに強度の強い運動に耐える必要があったろう。このため、気嚢システム(*7)などを大幅に強化した可能性はある。しかし基本的な代謝システムは、三畳紀前半に完了していたに違いない。

*注

(*4)論文:筆者は2021年に「インスリン耐性が鳥への進化に必要である」という新しい進化学説を発表した。

Satoh T. Bird evolution by insulin resistance. Trends Endocrinol Metab. 2021 Oct;32(10):803-813. doi: 10.1016/j.tem.2021.07.007. Epub 2021 Aug 23. PMID: 34446347.

(*6)論文:鳥類のミトコンドリアが哺乳類のミトコンドリアよりもはるかに活性が高いことについては、数多くの報告がある。ここでは3つの論文を紹介しておく。

Barja G. Mitochondrial free radical production and aging in mammals and birds. Ann N Y Acad Sci. 1998 Nov 20; 854:224-38. doi: 10.1111/j.1749-6632. 1998. tb09905. x. PMID: 9928433.

Butler PJ. Metabolic regulation in diving birds and mammals. Respir Physiol Neurobiol. 2004 Aug 12;141(3):297-315. doi: 10.1016/j.resp.2004.01.010. PMID: 15288601.

Barja G, Cadenas S, Rojas C, Pérez-Campo R, López-Torres M. Low mitochondrial free radical production per unit O2 consumption can explain the simultaneous presence of high longevity and high aerobic metabolic rate in birds. Free Radic Res. 1994 Oct;21(5):317-27. doi: 10.3109/10715769409056584. PMID: 7842141.

(*7)気嚢システム:後気嚢と前気嚢があり、最初に後気嚢に空気が入り、肺、そして前気嚢を経て排気される。このため鳥は、哺乳類よりもはるかに高いガス交換能力を有する。

(*9)論文:鳥がスーパーミトコンドリアを持っているという学説を述べた論文。ただしスーパーミトコンドリアという用語は筆者の造語である。

Hickey AJ, Jüllig M, Aitken J, Loomes K, Hauber ME, Phillips AR. Birds and longevity: does flight driven aerobicity provide an oxidative sink? Ageing Res Rev. 2012 Apr;11(2):242-53. doi: 10.1016/j.arr.2011.12.002. Epub 2011 Dec 13. PMID: 22198369.

(*13)文献:ピーター・ウォードらが提唱した、地球上の酸素濃度の変遷。酸素濃度に関しては最も信用できる。

Berner RA, Vandenbrooks JM, Ward PD. Evolution. Oxygen and evolution. Science. 2007 Apr 27;316(5824):557-8. doi: 10.1126/science.1140273. PMID: 17463279.

(*14)始祖鳥(アーケオプテリクス):ジュラ紀後期に現れた、羽毛を持った獣脚類である。内温性で、飛行能力はあったとされるが、鳥の直接の先祖ではないとされる。

(*15)ドロマエオサウルス:白亜紀後期に存在した小型獣脚類。ドロマエオサウルス科(後肢の第2指の鉤爪が特徴)を指すこともある。最も鳥に近い獣脚類のグループで、多くが羽毛を持っていて内温性であったとされる。

(*17)書籍:『恐竜はなぜ鳥に進化したのか──絶滅も進化も酸素濃度が決めた』ピーター・D・ウォード著、垂水雄二訳、文春文庫、2010年。

(*19)アロサウルス:ジュラ紀後期に出現するアロサウルス科の獣脚類。北米大陸では当時、最大で最強の獣脚類。

(*20)ティラノサウルス:白亜紀末期に出現するティラノサウルス科の獣脚類。北米大陸では当時、最大で最強の獣脚類。

(*26)主竜類:爬虫類に属する分類群で、広く恐竜や鳥も含むが、ここではワニを示す分類群として主竜類を用いる。

(*27)インスリン:血糖値を調節するホルモンとして、20世紀の初めに発見された。肥満や老化を促進するホルモンとしても知られる。単細胞生物にも存在する最古のホルモンの1つである。

(*28)論文:インスリンを細胞や動物に与えると、ミトコンドリアの酸素消費は抑制されるが、これに関しては多くの報告がある。ここでは2つの論文を紹介する。

Liu HY, Yehuda-Shnaidman E, Hong T, Han J, Pi J, Liu Z, Cao W. Prolonged exposure to insulin suppresses mitochondrial production in primary hepatocytes. J Biol Chem. 2009 May 22;284(21):14087-95. doi: 10.1074/jbc.M807992200. Epub 2009 Mar 31. PMID: 19336408; PMCID: PMC2682857.

Wang SQ, Yang XY, Cui SX, Gao ZH, Qu XJ. Heterozygous knockout insulin-like growth factor-1 receptor (IGF-1R) regulates mitochondrial functions and prevents colitis and colorectal cancer. Free Radic Biol Med. 2019 Apr; 134:87-98. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2018.12.035. Epub 2019 Jan 3. PMID: 30611867.

