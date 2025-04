【イオン:キッズリパブリックアプリ限定「Nintendo Switch 2」抽選販売】 応募受付期間:4月24日11時~5月11日19時59分 当選発表:5月23日12時以降

GAME Watch編集部撮影

イオンは、Nintendo Switch 2の抽選販売を「キッズリパブリックアプリ」にて4月24日11時より実施する。応募受付期間は5月11日19時59分まで。

イオン店頭のSwitch2抽選販売は「キッズリパブリックアプリ」にて実施。日本語・国内専用のSwitch2本体や「マリオカート ワールド」セットに加えて、液晶保護フィルム付きの「2点セット」、液晶保護フィルムとSwitch2カメラ付きの「3点セット」の計4商品が対象となっている。

店頭受け取りのみで、本州・四国のイオンやイオンスタイル、イオンスーパーセンター直営のゲーム取扱店舗を指定可能。支払いはイオンマークのカード払いのみとなっており、購入時に写真付き身分証明書の提示が必須となっている。

抽選結果は5月23日12時以降より順次発表。購入期限は6月5日より6月11日の閉店時間までとなっている。またイオン店頭を対象としたものとは別に、通販サイト「イオンスタイルオンライン」でもSwitch2の抽選販売が行なわれる。

キッズリパブリックアプリ内の告知

