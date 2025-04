【「The Children of Clay」アップデート】 4月18日 配信

「The Children of Clay」

PC用アドベンチャー「The Children of Clay」の日本語字幕に対応するアップデートが本日4月18日に配信された。

「The Children of Clay」はBalazs Ronyai氏が手掛けるアドベンチャーゲーム。公式のジャンルは「短編ストップモーション考古学ホラーゲーム」とされており、プレーヤーは人の顔のような見た目の遺物について調べることになる。角度を変えてクリックしてみたり、虫眼鏡で拡大したり、辞書をひいて用語を探したりと、様々な方法で遺物についての調査を行なう。

Steamにて3月8日に無料で配信が開始され、記事執筆時点で1,200件以上のレビューを集め圧倒的好評を獲得。ゲーム実況動画も投稿されるホラーゲームとなっていたが、この度日本語を含む3言語が追加された。なお、本アップデートでは言語の追加に合わせて細かな修正も実施されている。

Japanese by @Youge2 , @W_Uozato , @SlowStartMe

Spanish by @PaperBugDev

Brazilian Portuguese by @isaaclhaes