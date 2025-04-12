来週の【重要イベント】中国GDP、機械受注、米小売売上高 (4月14日～20日)
――――――――――――――――――― 4月14日 (月) ――
◆国内経済
・2月鉱工業生産[確報値] (13:30)
・2月設備稼働率 (13:30)
・熊本地震から9年
◆国際経済ｅｔｃ
・インド、タイ市場休場
★中国3月貿易収支
【海外決算】
[米]ゴールドマン・サックス・グループ
――――――――――――――――――― 4月15日 (火) ――
◆国内経済
・20年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・タイ市場休場
・英国3月失業率 (15:00)
・ドイツ4月ZEW景況感指数 (18:00)
・ユーロ圏2月鉱工業生産指数 (18:00)
・ユーロ圏4月ZEW景況感指数 (18:00)
・インド3月消費者物価指数 (19:30)
・米国4月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (21:30)
・米国3月輸入物価指数 (21:30)
・米国3月輸出物価指数 (21:30)
【海外決算】
[米]ジョンソン・エンド・ジョンソン 、バンク・オブ・アメリカ 、シティグループ /[欧]ＬＶＭＨ
――――――――――――――――――― 4月16日 (水) ――
◆国内経済
★2月機械受注 (8:50)
・3月訪日外客数 (16:15)
◆国際経済ｅｔｃ
・中国3月新築住宅販売価格 (10:30)
★中国1-3月期GDP (11:00)
★中国3月鉱工業生産指数 (11:00)
★中国3月小売売上高 (11:00)
・中国1-3月固定資産投資 (11:00)
・中国1-3月不動産開発投資 (11:00)
・英国3月消費者物価指数 (15:00)
・ユーロ圏2月経常収支 (17:00)
・ユーロ圏3月消費者物価指数[確報値] (18:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
★米国3月小売売上高 (21:30)
★米国3月鉱工業生産指数 (22:15)
・米国3月設備稼働率 (22:15)
・米国2月企業在庫 (23:00)
・米国4月NAHB住宅市場指数 (23:00)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
・パウエルFRB議長講演 (17日2:30)
・米国2月対米証券投資 (17日5:00)
・米国20年国債入札
・カナダ中銀が政策金利を発表
【海外決算】
[米]アボット・ラボラトリーズ 、トラベラーズ /[欧]ASMLホールディング 、ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス
――――――――――――――――――― 4月17日 (木) ――
◆国内経済
・3月と2024年度の貿易収支 (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
◆国際経済ｅｔｃ
・フィリピン、メキシコ市場休場
・ドイツ3月生産者物価指数 (15:00)
★ECB (欧州中央銀行) が政策金利を発表 (21:15)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
・米国4月フィラデルフィア連銀景況指数 (21:30)
★米国3月住宅着工件数 (21:30)