イギリス議会は2024年12月に、オンラインコンテンツを規制するための法律であるオンライン安全法(Online Safety Act)を施行しました。イギリスにおける通信や法律の規制、監督を行うイギリス放送通信庁(Ofcom)はオンライン安全法に基づく最初の調査として、50人以上の死亡に関係しているとみられるオンライン自殺フォーラムに関する調査を開始しています。

Ofcom investigates online suicide forum - Ofcomhttps://www.ofcom.org.uk/online-safety/illegal-and-harmful-content/ofcom-investigates-online-suicide-forum/Online suicide forum investigated under new UK digital safety laws | Internet safety | The Guardianhttps://www.theguardian.com/technology/2025/apr/09/online-suicide-forum-ofcom-investigation-uk-digital-safety-laws2023年10月に可決されたイギリスのオンライン安全法は、ソーシャルメディア企業、検索エンジン、メッセージング、ゲームアプリ、出会い系アプリ、ポルノサイト、ファイル共有サイトに新たな安全義務を課すものです。オンライン安全法は2024年12月に成立し、2025年3月16日を期限としてプロバイダが自社サービスのもたらす可能性のある被害を評価する義務を課しました。イギリスのオンライン安全法が施行される、小規模なサイト運営者をインターネットから事実上シャットアウトするものとして批判の対象に - GIGAZINEオンライン安全法に基づく法的義務としては、以下の3点が上げられています。・自らの職務が犯罪の実行または助長に利用されるリスクを軽減する・個人が優先的に違法コンテンツに遭遇することを防ぐ・違法コンテンツに気づいたらすぐに削除するオンライン安全法の対象には自殺を助長するなどの違法コンテンツへの対策も含まれており、違反したプロバイダやサイトは最大1800万ポンド(約34億円)または世界売上高の10%の罰金が科せられる可能性があります。また、最も深刻なケースでは、広告主にサービスの撤退を要求したり、プロバイダにアクセスブロックを要請したりするなど裁判所命令を求めることになります。Ofcomはオンライン安全法の施行後初めてとなる調査として、オンライン自殺フォーラムに関する調査を開始したことを発表しました。Ofcomはフォーラムの名前を明かしていませんが、BBCによると2023年時点で少なくとも50人がこのフォーラムに関連して死亡しているそうです。調査では、サイトがイギリスのユーザーを保護するために適切な措置を講じていたかどうか、サイトが引き起こす可能性のある危害の評価を法律で義務付けられているように完了していたかどうか、情報提供の要請に適切に応じたかどうかに焦点を当てているとOfcomは説明しています。インターネットの安全を守る慈善団体「モリー・ローズ財団(MRF)」の最高責任者であるアンディ・バロウズ氏は、「この恐ろしいサイトは、弱い立場の人々が自ら命を絶つことを助けるためだけに存在しています。このサイトがオンライン上に残っている間、より多くの弱い立場の人々が危険にさらされることになるのです。Ofcomがこのサイトを取り締まるための最初の一歩を踏み出したことを歓迎します」と述べています。