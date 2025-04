Googleが提供している「NotebookLM」は、Googleドライブにあるファイルなどをソースとして読み込ませることで、内容を要約したり提案したり、長い文書を対話形式に変換してくれたり、音声で概要を読み上げたりするツールです。新たに、ソースをNotebookLMがネット中から探してくるという機能が追加されました。NotebookLM Discover Sources: Add web research to your notebook

https://blog.google/technology/google-labs/notebooklm-discover-sources/Google Workspace Updates: Introducing updates to sources for NotebookLM and NotebookLM Plushttps://workspaceupdates.googleblog.com/2025/04/updates-to-sources-for-NotebookLM-and-NotebookLMPlus.htmlNotebookLM can now search and ‘Discover sources’ for youhttps://9to5google.com/2025/04/02/notebooklm-discover-sources/機能のデモンストレーションが公開されています。NotebookLMで美術史についてのメモをまとめているようです。情報をまとめるにあたり、これまでは自分でソース元ファイルを追加しなければいけませんでしたが、新たに「Discover sources(ソースを発見)」が追加されました。「the surrealist art movement(シュルレアリストの美術ムーブメント)」について調べます。すると、シュルレアリスムやアーティストについて書かれたソースが複数見つかりました。不要なソースからチェックを外して「Import」を実行します。すると、選んだソースの情報が取り込まれます。そしてシュルレアリスムに関して、ソースをまとめた概要が出力されました。「ソースを発見」機能はNotebookLMおよびNotebookLM Plusユーザーが利用可能で、2025年4月12日から最大で15日かけて展開されていくとのことです。