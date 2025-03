【Dawn of the Hunt】 4月5日 配信予定

Grinding Gear Gamesは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用アクションRPG「Path of Exile 2」(以下、PoE2)の大型アップデート「Dawn of the Hunt」について詳細を公開した。

「Dawn of the Hunt」は、現在早期アクセス配信中の「PoE2」初となる大型アップデート。事前情報として新クラス登場を示唆するティザー映像などは公開されていたが、その詳細ついては明かされておらず、今回ようやくその全貌が明らかとなった形だ。

今回のアップデートの目玉となるのは新クラス「ハントレス」の実装。ハントレスはメイン武器に槍、オフハンドにバックラーを装備し、近接攻撃と遠距離攻撃の両方を得意とするハイブリットタイプとなる。

主な攻撃方法としては、槍のリーチの長さを活かした旋回、突進技のほか、さらに遠くの敵をターゲットにする槍投げなどがある。また、バックラーで敵からの攻撃を受け止めて反撃する「パリィ」も使用でき、パリィで相手をスタンさせたあとは追撃が可能など、あらゆる状況からダメージを狙えるクラスとなっている。

また、ハントレスのアセンダンシークラスについても紹介があり、その1つ「Ritualist(リチュアリスト)」は動物を生贄とすることで様々なパワーを得ることができるとのこと。ハントレスのアセンダンシーについては一部スキルツリーやビジュアルなどもお披露目された。

さらに、今回のハントレスの追加に伴い、一部既存クラスの新たなアセンダンシーも登場。ウォーリアは装備を強化できるスキルを駆使して戦う「Smith(鍛冶屋)」、ウィッチは死霊の力を操る「Lich(リッチ)」、マーセナリーはボウガンで戦略的に立ち回る「Tactician(タクティシャン)」が追加される。

新クラス「ハントレス」。槍とバックラーを装備して戦う。バックラーでのパリィはタイミングに合わせて長押しすれば発動可能。ただし無限にガードできるわけではないので使い過ぎには注意とのこと

ハントレスの基本的なスキルツリーも公開

槍のリーチを活かした攻撃が可能

遠く離れた敵には槍を投げて攻撃できる。ジェムで稲妻や爆発といった属性の変化を楽しめる

ハントレスのユニーク装備。パリィに特化したものなども用意されるようだ

こちらはスキルジェムの一覧

ハントレスのアセンダンシークラスの1つ「Ritualist」

スキルツリーを解放していけばスタイルがグッと異なる戦い方が可能となる

ワイルド感満載のビジュアルも公開

アセンダンシーでの別のスタイルも一部お披露目された

こちらは動物の精霊の力を借りるようなイメージだ

ウォーリアの新たなアセンダンシークラス「Smith」

「Smith」のスキルツリー

ウィッチの新たなアセンダンシークラス「Lich」

「Lich」のスキルツリー

マーセナリーの新たなアセンダンシークラス「Tactician」

「Tactician」のスキルツリー

今回は新クラス「ハントレス」に加え、既存クラス3つのアセンダンシーが公開となった

今回のアップデートでは100以上のサポートジェム、100以上のユニークアイテム、さらなるモンスターの追加が行なわれるほか、ユーザーからのフィードバックを受け、コンテンツの調整や新要素実装が多数行なわれる。例えば、アトラスについては新たにユニークマップが5つも追加、塔については数を1/3に減少する代わりに内容をよりパワフルにし、強力なボスが配置されるなど、かなり大きな調整が入るようだ。

主に調整が行なわれるのはエンドコンテンツについてで、早期アクセスがリリースされてから現在までの状況を顧みて、今以上遥かに多くのコンテンツが必要と判断したとしている。また、その中でも多くの意見があったというデスペナルティについても変更が行なわれることなども明かされた。

ほかにも、新たなマップやギミック、報酬、乗用動物「ロア」、クラフトの新機能、クラス毎のイメージを模した敵「Exile(ならずもの)」などの情報が解禁。ここでは紹介しきれなかったさらなる詳細についてはゲームディレクター・Jonathan Rogers氏とMark Roberts氏によるライブ配信や、公開されたパッチノートを確認してほしい。

「ロア」と呼ばれる乗用動物に乗って戦闘するハントレスの様子

新たな敵「Exile(ならずもの)」の存在が明らかに。Exileは各クラスのスタイルで登場し、それぞれ個性があるとのこと

Exileとの戦闘シーンもお披露目された。Exileについてはずっと実装したいと思っていたものだとJonathan Rogers氏は語っていた。かなり面白いものになるとのことだ

多段階に変換されていくスペシャルなルーンも登場

ユニーク装備なども続々登場予定だ

