BABYMONSTER初ワールドツアー日本公演全完売をうけ、追加公演を緊急発表！愛知公演ライブ写真が到着

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■4月13日神奈川Kアリーナ公演がHulu独占生配信も決定！

BABYMONSTERが初ワールドツアー日本公演全SOLD OUTをうけ、追加公演を緊急発表した。

2024年4月のデビューからK-POPガールズグループとして様々な偉業を成し遂げてきたBABYMONSTERが、K-POPガールズグループ史上最短期間で日本ツアー10万人以上の動員記録を達成。そして全公演SOLD OUTとなった初のワールドツアー『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR IN JAPAN』3月22日・23日に初上陸の愛知・ポートメッセなごや公演にて、追加公演を緊急発表した。

追加となったのは、4月11日神奈川・Kアリーナ横浜で、世界中から大きな注目を集めていることを改めて立証した。

1月の韓国ソウル公演でも圧倒的な存在を刻印し、2月には初のアメリカ2公演も大成功に収め期待が大きく膨らんだ状態で3月14日神奈川公演より日本ツアーをスタート。日本全国4都市11公演を行う本ツアーはチケット一般発売と同時に全公演チケットSOLD OUTしており、3月22日・23日に開催された愛知・ポートメッセなごや公演は、2日間で2万4,000人を動員。デビュー前のオーディションから現在までの物語を存分に詰め込んだステージを披露し、会場を埋め尽くした観客を沸かせた。

3月22日の公演では21日に発表された6月6日に公開される映画『見える子ちゃん』で初の映画主題歌を担当することをメンバーが報告。3月23日の公演では追加公演の発表に加え、4月13日の神奈川・Kアリーナ公演がHuluで独占生配信されることを報告した。

ツアーは今後大阪、神奈川、福岡と日本各地を回るが、ツアーと並行して各都市でPOP-UP STOREも展開されている。ツアーの詳しい情報は、BABYMONSTER JAPAN OFFICIAL SITEまで。

配信情報

『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR IN JAPAN』

04/13（日）16:00～

ディレイ配信：04/26（土）19:00～/04/29（火・祝）19:00～

出演：BABYMONSTER

POP-UP STORE特設ページ

https://yg-babymonster-official.jp/popup/hello-monsters/

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp