女子アマチュアサッカーの「2025プレナスなでしこリーグ」が3月15日(土)に開幕する。なでしこリーグは、1部、2部それぞれに12チームが所属。3月15日、16日に開催される1節から、10月の22節まで、それぞれ計132試合で争われる。また、自動昇降格のほか、1部・2部入れ替え戦、2部入れ替え戦も実施。1部の12位チームが2部へ自動降格し、2部の優勝チームが昇格。さらに、1部の11位チームと2部の2位チームがホーム&アウェーの入れ替え戦を行ない、勝者が翌シーズンの1部を戦う。

同じくホーム&アウェーの2試合で決する2部の入れ替え戦は、2部の11位チームと12位チームが出場。入れ替え戦の予選大会1位、2位チームと対戦する。開幕に先駆けて3月10日に行なわれた記者会見では、なでしこリーグの郄田春奈理事長が、女子サッカー界の現状についてニューストピックを交えてコメント。先月に行なわれたシービリーブスカップで、なでしこジャパンが13年ぶりにアメリカをくだして同大会初優勝を飾ったこと、また3月8日のWEリーグ13節・サンフレッチェ広島レジーナ対三菱重工浦和レッズレディース(0−0)で2万156人が詰めかけ、リーグ戦最多入場者数記録を更新したことなどを紹介した。「女子サッカーのステージがひとつ上がって、新しい魅力が発揮される時が来てるのかなと個人的には感じております」続けて以下のように語る。「全国に広がってやっているリーグがあるということの価値は非常に大きいと思っております。競技面の向上、それから普及、興行面、いろんな面で、なでしこリーグが女子サッカーの発展に果たす役割は非常に大きいと考えております」なでしこリーグ1部は、今季もYouTubeの「なでしこリーグチャンネル」で全試合実況付きライブ配信を行なう。取材・文●渡邊裕樹(サッカーダイジェスト編集部)2024シーズンなでしこリーグ1部の成績1位:ヴィアマテラス宮崎 勝点49(16勝1分5敗/55得点・25失点)2位:ニッパツ横浜FCシーガルズ 勝点44(13勝5分4敗/33得点・20失点)3位:朝日インテック・ラブリッジ名古屋 勝点44(13勝5分4敗/36得点・24失点)4位:スフィーダ世田谷FC 勝点34(9勝7分6敗/40得点・23失点)5位:伊賀FCくノ一三重 勝点34(10勝4分8敗/33得点・30失点)6位:日体大SMG横浜 勝点33(10勝3分9敗/30得点・25失点)7位:静岡SSUボニータ 勝点32(9勝5分8敗/48得点・34失点)8位:オルカ鴨川FC 勝点30(7勝9分6敗/24得点・24失点)9位:愛媛FCレディース 勝点26(7勝5分10敗/29得点・28失点)10位:スペランツァ大阪 勝点21(5勝6分11敗/17得点・32失点)11位:ASハリマアルビオン 勝点12(3勝3分16敗/11得点・37失点)12位:バニーズ群馬FCホワイトスター 勝点9(2勝3分17敗/15得点・69失点)2025シーズンなでしこリーグ1部 開幕戦の対戦カード(試合会場/キックオフ時間)●3月15日 (土)湯郷ベル vs S世田谷(津山/13:00)●3月16日 (日)オルカ vs S日体大(鴨陸/12:00)静岡 vs 名古屋(エコパ/13:00)スペ大阪 vs 伊賀FC(JG堺S1/13:00)愛媛L vs ニッパツ(愛媛球/13:00)Aハリマ vs ヴィアマ(ウインク/14:30)