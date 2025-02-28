Official髭男dism、ファンクラブ限定ライブ『UNOFFICIAL』をKT Zepp Yokohamaで開催 生配信も
Official髭男dismが、4月24日に『Official髭男dism one-man live 2025 -UNOFFICIAL-』をKT Zepp Yokohamaにて開催する。
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本公演はファンクラブ限定ライブで、2024年7月にZepp Hanedaにて開催された『one-man live 2024 -UNOFFICIAL-』に続き2度目の開催となる。また、公演の模様をファンクラブ会員限定でライブ生配信（アーカイブ有り）することも発表となった。
バンドがワンマンライブを行うのは、2024年年9月より行われたアリーナツアー『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』以来となる。チケット販売は、3月1日12時よりファンクラブW会員先行がスタートする。
なお、Official髭男dismは5月より初のスタジアムライブ『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』を開催。チケット販売は、3月1日12時よりローチケ先行がスタートする。
（文＝リアルサウンド編集部）