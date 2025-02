大阪･関西万博ガンダムパビリオンの新作PV初公開　声の出演に濱田岳･土屋太鳳･斎藤工ら『GUNDAM: Next Universal Century』

バンダイナムコホールディングスは大阪・関西万博に出店するパビリオン 「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」内で体験できる新作映像『GUNDAM: Next Universal Century』 を抜粋したPVを初公開。体験のあらすじ・映像のメインビジュアル・キャスト制作スタッフなどの新情報を公開した。「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」メインビジュアルまた、2025年4月11日には、 ガンダムグッズが集結する期間限定店舗「THE GUNDAM BASE POP-UP」を大阪・大丸梅田店にオープンする。万博会場内外のさまざまなタッチポイントで大阪・関西エリアを盛り上げるとしており、「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」 は、 ガンダムを通して世界中の人々とつながり、ともに「未来」を考えるきっかけの場となることを目指す。(©創通・サンライズ)●パビリオン内で体験できる新作映像のPVを公開●“新たな宇宙世紀”を全身で感じる没入体験型パビリオンパビリオン内には最大で奥行 18m 高さ8m超の映像が広がり、床面にはソニーの触覚提示技術(ハプティクス)により全身に繊細かつ臨場感あふれる感触を届ける「Haptic Floor」を設置。Unreal Engine5を使用した高精細の新作映像で“新たな宇宙世紀”“モビルスーツと共存する未来”を360度、全身で感じる大迫力の没入体験を届ける。●あらすじ

西暦2150年。夢洲を訪れたあなたは巨大宇宙ステーション「スタージャブロー」の見学ツアーに参加する。ハロに導かれ軌道エレベーターに搭乗。 地上3万6千キロの高みを目指す旅がはじまる。静止軌道を周回するスタージャブローではさまざまなモビルスーツが、さらに深遠な宇宙へ進出するために活躍していた。そのとき突然、事件が発生する。 除去作業中のスペースデブリに異変が生じたのだ......!



●キャスト&スタッフキャスト:イークス:濱田岳ポー:土屋太鳳グーロウ:戸塚有輝ライズン:金田昇???:武田真治アナウンス:斎藤工スタッフ:企画・制作:サンライズ原作:矢立肇・富野由悠季監督:辻本貴則脚本・設定考証・特殊設定:森田繁(スタジオぬえ)メカニカルデザイン:大河原邦男・明貴美加・宮本崇マーキングデザイン:カトキハジメ美術設定:岡田有章色彩設計:安部なぎさCGディレクター:熊野祐介CGモデリングディレクター:森田豐斗音楽:Evan Callエンディングテーマ:Uyanga Bold Dream Beyond Forever]製作:バンダイナムコフィルムワークスまた、2025年2月23日(日)に「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION 関係者・制作スタッフ スペシャルインタビュー動画 Vol.2」が公開。キャストからのメッセージを是非見て欲しい。●パビリオン概要「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」は、 ガンダムシリーズが描いてきた「宇宙での暮らし」や「まだ実現していない科学技術」を、新たな未来の可能性として捉え、臨場感のある完全新規映像と、フェーズ0から7までのパビリオン空間を通して描き出す。来場者には新たな「宇宙世紀」という設定の中で、大阪・夢洲の「夢洲ターミナル」から軌道エレベーターで宇宙ステーション「スタージャブロー」まで移動する体験をしてもらう。人類とモビルスーツが共存する映像世界には、背中部分に「グラスフェザー」という装備を装着したガンダムや、様々なモビルスーツ、新デザインのハロが登場。 屋外に展示する「実物大ガンダム像」も見どころだ。パビリオン名GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION期間2025年4月13日〜10月13日※万博期間に準ずる出展社株式会社バンダイナムコホールディングス尚、「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」への入場は、大阪・関西万博の入場チケットの購入・予約とは別で 「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」の「パビリオン予約(抽選)」の申し込みが必要となる。●大阪 大丸梅田店にガンダムグッズが集結●期間限定店舗「THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR in OSAKA」 オープンガンダムシリーズのプラモデル「ガンプラ」を中心に、フィギュアやカード、雑貨などさまざまなガンダム商品を取り揃え、大阪から世界へとガンダムの魅力を発信する。店名「THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR in OSAKA」期間2025年4月11日〜10月13日場所大阪市北区梅田 大丸梅田店5階●ケミカルリサイクル樹脂を一部に活用したプラモデル発売●パビリオン映像に登場する機体を立体化「EXPO2025 1/144 RX-78F00/E ガンダム (EX-001 グラスフェザー装備) ケミカルリサイクル Ver.」3,960円 (税10%込) / 2025年4月発売バンダイナムコホールディングスの子会社、BANDAI SPIRITS は、ケミカルリサイクル樹脂を原料の一部として活用したプラモデルを発売する。環境に配慮した素材開発の取り組みの一環で、ものづくりを持続的に未来へとつなげていくという思いが込められている。2025年4月より、大丸梅田店の「THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR in OSAKA」 などで販売する。そのほか「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」の魅力がたっぷり詰まったガイドブックや、各種関連商品を多数展開予定である。©創通・サンライズ