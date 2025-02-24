¥½¥·¥¨¥Àµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¸ÔÈ´¤ÆÍÇË¤«¤éÆÈÎÏ¥´¡¼¥ë¡ª¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î¸Ä¿Íµ»¡×¤È¸½ÃÏ¾Î»¿
¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¡¢23Æü¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè25Àá¥ì¥¬¥Í¥¹Àï¤Çº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï4ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¸åÈ¾3Ê¬¡¢¸ÔÈ´¤ÆÍÇË¤Ê¤É¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÀÚ¤êÊø¤·¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿ÊÆþ¤¹¤ë¤Èº¸Â¤ò°ìÁ®¡£¥·¥å¡¼¥È¤¬Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ØRelevo¡Ù¤Ï¡Öµ×ÊÝ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡£¸ÔÈ´¤¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¤Ø¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡×¡¢¡ØMarca¡Ù¤â¡ÖºÇ¹â¡ªºÇ½é¤Î¸ÔÈ´¤¤Ï¾¯¤·¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£¤¹¤´¤¤¥´¡¼¥ë¤À¡×¡¢¡ØAS¡Ù¤â¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î¸Ä¿Íµ»¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£µ×ÊÝ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï´¿´îÇúÈ¯¡×¤È»¾¤¨¤ë°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¡¢2026Ç¯WÇÕ¤Ç¡ÖÇØÈÖ¹æ10¡×¤òÇØÉé¤¤¤¦¤ë4¿Í
¸½ºß¤â»î¹ç¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µ×ÊÝ¤¬¸åÈ¾20Ê¬¤Ç¤ªÌò¸æÌÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é³åºÓ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£