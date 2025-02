【シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII】2月11日 発売価格: 通常版 8,800円(Switch版のみ7,700円) デラックス エディション 12,650円(Switch版のみ11,500円) 創始者エディション 16,500円(Switch版のみ15,400円)

PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC用ターン制ストラテジーゲーム「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII(以下、Civ7)」の、序盤における探索のコツをお伝えする。

序盤の探索は今後の居住区の場所を探したり、他の文明に出会ったりするために必須といえる要素。なにより、イベントでボーナスが貰える「発見」イベントを見つけられれば序盤の立ち上がりがスムーズになる。そのため、探索を効率的に行なうことが勝利への第一歩ともいえるだろう。

スムーズな探索で周囲を明らかにしくのが序盤の基本。「発見」の獲得や居住区の出し先を決めやすくなるといったメリットがある

本作では最初の都市を建てると、斥候か戦士のどちらかを、1ターンで生産することができる。戦闘力を持つ戦士でもいいのだが、基本的には探索性能に優れた斥候を選び、周囲の状況を確認するのがいい。また、その後も合計で2~3体程度の斥候を確保するようにしておくと、スムーズに探索が行なえるのでオススメだ。

最初の生産では斥候を選択するのがオススメ

斥候には戦闘力がなく敵の攻撃に対して無防備な代わりに、「捜索」を行なえる。このアクションを行なうことで、視界を1マス増やし、周囲にある「発見」イベントの位置を明らかにできる。

視界外の発見マスでも捜索を使用すれば可視化されるので、序盤はどんどん使用し、発見イベントを獲得していくといいだろう。また、到着するのに2ターンかかるイベントへ向かう際は、移動→捜索→移動(イベント獲得)とすることで、次の目的地となる発見マスを明らかにしながら進むことも可能。細かいテクニックだが是非活用して欲しい。

捜索を使用すれば一気に視界が広がり、発見マスも見つけやすくなる

視界の外にある発見マスも可視化される

発見イベントを獲得。大きなメリットを得られる。イベントで何を選択するかは状況次第だが、迷った場合は文化を得ておくのが丸い印象。

また、社会制度や記念品の中には、斥候を強化するものもある。これらを利用して序盤の探索をブーストするのもいいだろう

社会制度や記念品の中には、斥候を強化するものも

(C)2024 Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.